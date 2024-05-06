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月光下聽海喝一杯！台東最Chill露天酒吧　營火旁享受迷人夜晚

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！沒有招牌，網路上一點資訊也都沒有，就算是開車經過了，基本上也根本不會知道這麼神秘的地方會有一間這麼chill的台東酒吧！號稱是酒吧中的秘境，在屋頂上的月光讓酒吧的氛圍更加的迷人，如果有機會來台東旅行，別忘了晚上一定要來這間酒吧。

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▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

有海東岸露天酒吧地理位置
在兩年前的時候來台東旅行，當時在行駛的過程中發現了一棟老宅，當天晚上的時候就馬上來朝聖，結果在隔一年的時候當我再次造訪老宅的有海酒吧時，已經結束營業，轉移到附近離大海更近的露天空間。有海酒吧在線道下的空間，所以行駛途中其實是看不見的，如果要前往的話，直接Google搜尋「有海」就可以抵達了。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
新開的有海酒吧跟舊的相比，空間更大，整體的氛圍感更加的chill。每一年都會來台東兩次，每一次的晚上行程一定都會安排來這間酒吧放鬆。

如果幸運的話都會遇到許多原住民朋友
只要有他們在的地方，酒吧瞬間就會變成一個表演舞台，可以說是非常的嗨。現在的有海酒吧到了晚上都會在庭院中升火，這樣的氛圍感更像是來到了異國渡假的氣息。這裡整體的裝潢融入了結合了許多的原住民元素。

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

褲襠裡的鳥
這一杯其實酒感很重，基底酒為威士忌，還有萊姆酒跟鳳梨以及金巴利酒，這一款我喝兩三口就已經開始臉紅了，而且整體的漸層感蠻豐富的，如果來到這邊想要買醉的話，這杯非常推薦。

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

港灣夕陽
這一杯的漸層視覺效果蠻美的，一端上桌真的有一種夕陽的視覺效果，天空宛如一抹晚霞。以伏特加、萊姆酒為基底，搭配柳橙還有檸檬增添清爽感，這一款很適合女生選擇。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

深海的大鳳梨
深海的大鳳梨是這裡的人氣飲品，如果不太喝酒的人也可以接受。酸甜酸甜的滋味像是在喝一杯果汁，沒有什麼酒感，但卻也可以微醺的效果。

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▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台東又一間超神秘的海景酒吧「有海／東岸露天酒吧」！（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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有海｜東岸露天酒吧

地址：台東縣台東市東56線（富岡漁港附近）
電話：0930－702－710
營業時間：21：00－02：00（周一公休）
（不定時公休，前往時請至IG查詢）

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