「東京6間新飯店」特色、價格一次看！銀座這家5／30開幕即起開訂

▲易遊網搜羅「東京6間2024年新開幕飯店」，圖為OMO5 東京五反田 by 星野集團。（圖／OMO5 東京五反田 by 星野集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

日本東京一向是台灣人最愛旅遊地，光是今年，就有不少飯店接連插旗於此。易遊網搜羅「東京6間2024年新開幕飯店」，其中兩間是本月剛亮相的第四間OMO主題飯店、四星級「東京普樂美雅凱賓總統酒店」，還預告5月底開幕的「銀座6丁目皇家花園飯店」即日起開放預訂，哈日族準備手刀當第一批住客。

OMO5 東京五反田 by 星野集團

近期東京新飯店討論度最高的就是本月甫開幕的「OMO5 東京五反田 by 星野集團」，此間為東京第4間OMO主題飯店，位於五反田站僅步行約6分鐘，客房設計採用棕色、橘色、綠色等復古色調的布料剪裁，呈現五反田的多樣性，再搭配霓虹燈招牌燈具營造華麗復古氛圍，館內還有空中庭園、OMO café、愛犬花園等多樣設施，每晚含稅4,650元起。

▲本月開幕的四星級「東京普樂美雅凱賓總統酒店」行政角間雙床房。（圖／易遊網提供，以下皆同）



東京普樂美雅凱賓總統酒店

同樣於本月開幕的四星級「東京普樂美雅凱賓總統酒店」，距離熱鬧的西武新宿站步程約2分鐘，前往東京豐洲市場新設施「千客萬來溫泉」也是走路就到，客房設計別具質感，每晚含稅3,259元起。

▲3月開幕的新飯店「&Here TOKYO UENO」，離上野車站徒步7分鐘即達，有上下舖房型，也有設置迷你廚房和冰箱的套房。



&Here TOKYO UENO

3月開幕的新飯店「&Here TOKYO UENO」，離上野車站徒步7分鐘即達，有上下舖房型，也有設置迷你廚房和冰箱的套房。此外，頂樓設有景觀浴場，每晚含稅3,840元起。

▲「東京澀谷凱悅嘉寓酒店」2月才開幕，是一間提供旅人生活所需的便利酒店，所有客房均配有廚房和洗衣機等。



東京澀谷凱悅嘉寓酒店

鄰近東京澀谷繁華十字路口的「東京澀谷凱悅嘉寓酒店」2月才開幕，位於16樓的餐廳，可將城市景致一覽無遺，不僅是寵物友善，也是一間提供旅人生活所需的便利酒店，所有客房均配有廚房和洗衣機等，每晚含稅11,820元起。

▲1月開幕即躍上熱搜的「天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草別邸」使用東京都內少見的黑湯天然溫泉。



天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草別邸

1月開幕即躍上熱搜的「天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草別邸」，整棟客房皆鋪設榻榻米，並提供以牛肉火鍋為主打的豐盛和洋式自助餐，位於地下一樓的大浴場，使用的是東京都內少見的黑湯天然溫泉，讓旅客舒心享受黑色溫泉，每晚含稅6,050元起。

▲▼預計於5月30日開幕的「銀座6丁目皇家花園飯店」，每晚含稅5,630元起，即日起已開放預訂。



銀座6丁目皇家花園飯店

預計於5月30日開幕的「銀座6丁目皇家花園飯店」，距離東銀座車站約步行3分鐘，酒店裝潢以GINZA POP復古風格為主軸，並以「摩登男孩」和「摩登女孩」為設計靈感，融合象徵銀座的柳樹、銀杏樹、歌舞伎座等元素，每晚含稅5,630元起，即日起已開放預訂。

▲3月開幕的新飯店「&Here TOKYO UENO」。



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