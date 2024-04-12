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KKday東京機票8888元起！還有新玩法　開街頭卡丁車看澀谷超刺激

▲▼東京特色體驗。（圖／KKday提供）

▲到東京一定要體驗開街頭卡丁車。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴日旅遊熱潮持續暢旺，旅遊電商KKday持續推出東京機票優惠，5日來回計畫票8888元起，同時響應4月19日至21日一年一度的「東京彩虹驕傲2024」活動，也推出新宿、原宿、澀谷等地區新玩法體驗。

KKday持續推出4至6月出發的東京優惠機票，五天來回機票8888元起，東京五日機加酒則是1萬1300元起，針對哈日族必逛的京王百貨公司、驚安的殿堂唐吉訶德，也都有免稅優惠券可以免費領。

若想要接觸日本特有的文化及傳統，KKday推出的「跨性別女裝秀」，位於新宿歌舞妓町的知名同志酒吧，以有趣生動的喜劇及歌舞表演呈現，可邊享用美食邊欣賞；想以不同角度遊覽東京澀谷，則有「街頭卡丁車」體驗，可徜徉在澀谷十字路口、創造難忘回憶。

▲▼東京特色體驗。（圖／KKday提供）

▲原宿mipig迷你豬咖啡廳能與可愛迷你豬互動。

日本各種特色咖啡廳，也是不少人必朝聖的景點，如「原宿mipig迷你豬咖啡廳」，一邊與可愛迷你豬互動、一邊享用甜點套餐，還有「澀谷女僕咖啡廳」，體驗女僕的超萌服務；同步推薦「原宿忍者訓練咖啡廳」，不管大人小孩都能穿著忍者服進行手裡劍、吹箭筒、劍術等忍者訓練。

▲▼東京特色體驗。（圖／KKday提供）

▲「新宿燒肉亭六歌仙」燒肉吃到飽。

針對美食愛好者，KKday也提供許多在地餐廳線上預約服務，不怕語言不通、也不需現場排隊，人氣商品推薦「新宿燒肉亭六歌仙」燒肉吃到飽，可品嚐美味多汁的和牛，午間套餐2410元起，以及「澀谷燒肉USHIHACHI」，提供頂級黑毛和牛、多樣套餐選擇1250元起。

▲▼東京旅遊，日本旅遊，東京賞櫻，東京櫻花，晴空塔櫻花，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京晴空塔。（圖／記者蔡玟君攝）

而東京晴空塔為了讓旅客能更方便感受晴空塔的娛樂、美食、購物樂趣，現在推出「SKYTREE ENJOY PACK」優惠套票，能依照不同需求體驗包括和服租借、江戶切子玻璃雕刻體驗或是墨田水族館入場門票。以下就推薦使用該套票的推薦玩法，從現代都會風景到體驗傳統工藝一次滿足。

▲▼東京晴空塔。（圖／業者提供）

▲晴空塔可以串連淺草地區一起玩。（圖／業者提供）

「SKYTREE ENJOY PACK」包括晴空塔門票，讓旅客能從入口搭乘高速電梯到達350公尺的「天望甲板」，電梯內的主題會依照四季有不同的佈置，不僅能俯瞰壯觀的東京市景，天氣好時還有機會看到富士山，無論是白天或是晚上景色同樣迷人；而在離地451.2公尺最高處的「晴空佳境」還能享受在空中散步的樂趣，與三五好友一同拍照留念。

▲▼東京晴空塔。（圖／業者提供）

▲從晴空塔觀景台可以俯瞰東京風景。（圖／業者提供）

套票也可用來體驗傳統工藝。位於淺草的「創吉」體驗90分鐘親手製作日本傳統工藝「江戶切子」，透過專業職人的教學，旅客可以挑選專屬水晶玻璃器具加上細致的純手工切割技巧雕刻出種種花紋圖案適合收藏的伴手禮，製作完成後更可以在教室內的小型攝影棚為自己的江戶切子拍出美照，不僅如此，如墨田水族館、淺草和服租借或上野淺草線一日乘車券等都可搭配一同購買，使用QR Code入場節省排隊時間，玩得方便又划算！

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 東京旅遊 優惠快訊 亞洲旅遊

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