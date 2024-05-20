東京免人擠人玩法！到150年酒造喝啤酒　探訪關東最大鐘乳石洞

▲不想人擠人，就到東京近郊的多摩地區走一趟吧！上圖為有150年歷史的石川酒造。（圖／©TCVB）

記者蔡玟君／綜合報導

到東京玩不想待在市區人擠人，不妨往近郊走一趟！距離市中心約1小時車程的多摩地區，擁有豐富的自然景觀，包括可以漫遊百年釀酒廠，還能深度探索關東地區最大鐘乳石洞、奧多摩湖和古道。

東京多摩地區有多家酒造，其中1863年創業的「石川酒造」是以釀造「多滿自慢」大吟釀，精釀啤酒「多摩之惠」、「TOKYO BLUES」 聞名。

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▲石川酒造不僅釀製日本酒，同時啤酒也頗有名氣。（圖／©TCVB）

業者代代使用腹地內深達150公尺的純淨地下河水釀造日本酒，同時堅守著傳統的「寒釀造」方式，也就是運用土藏（牆面塗抹灰泥的傳統耐火建築形式）特有的相對穩定室溫環境來釀造，從每年新米到貨的初秋開始進行釀酒作業，直至3月中旬左右，這種使用米、麴以及水的傳統釀造法所製成的日本酒擁有獨特的風味，在酒造內可以品飲購買，還能於餐廳用餐。

▲▼東京日原鐘乳石洞。（圖／取自免費圖庫photo AC）

日原鐘乳石洞為關東地區最大洞窟，目前開放路線約800公尺，洞內溫度一年四季固定維持在11度，走進洞內，可近距離看鐘乳石及石筍，沿途可以看見白色觀音像、奇岩，以及彩色燈光照射後呈現不同樣貌的鐘乳石洞。

▲多摩地區自然美景豐富。（圖／©TCVB）

旅客也可以租借自行車，探訪鐘乳石洞之餘，也可前往江戶時代作為交易之路的「奧多摩古道」，以及被群山圍繞、美不勝收的「奧多摩湖」等自然景點。

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