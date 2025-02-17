嘉義海線最新「美式露營車」！看海喝咖啡超忘憂　一周只開3天

▲Hiwave Coffee海味咖啡一月底試營運，只營業周五、六、日。（圖／業者提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

嘉義縣布袋鎮也有「美式露營風咖啡」！「Hiwave Coffee」是一台金屬風外型的露營車，矗立在魚塭與漁村之間，即日起試營運，一周只營業三天，待天氣放晴，揪三五好友一同吹著海風，享受放鬆的時光。

▲銀色露營車是店家製作咖啡的空間。

「Hiwave Coffee」坐落於嘉義布袋公路旁，充滿科技感的露營車，搭配碎石、仙人掌造景，率性擺上木桌、露營椅，營造愜意的用餐體驗，在純樸鄉間格外醒目。

一月底試營運後，有網友實際造訪後分享到Threads上，形容為「彷彿美國公路電影會出現的咖啡廳」、是「美式曠野結合純樸漁村風」，引發不少討論聲浪，不過目前僅營業周五、六、日的下午1點至6點，業者指出，在增建室內座位區後才會正式開幕。

▲有網友實際造訪後分享到Threads上，直呼「彷彿美國公路電影會出現的咖啡廳」。

菜單以咖啡、氣泡飲和甜點為主，咖啡除了提供美式、拿鐵，還有海鹽焦糖拿鐵、紅心芭樂氣泡咖啡等創意品項，不喝咖啡的人也可以選擇蜜桃氣泡飲、紅心芭樂氣泡飲；甜點部分，則有法芙娜可可生乳捲、檸檬塔和海鹽焦糖生乳捲等，收服嗜吃甜點的蟻們，一人低消一杯飲品。

▲業者率性擺上木桌、露營椅，營造愜意的用餐體驗。

實際上，「Hiwave Coffee」就在「美式漁村Night Out Village」旁，同樣是老闆阿岳所開立，「美式漁村」可以體驗一宿純白貨櫃屋，晚上品嚐得到燒烤B.B.Q晚餐，翌日大啖澎湃的海鮮粥早餐，最少8人就能包下一個村落，深度感受美式度假氛圍，以及道地的漁村生活。

▲嘉義布袋美式漁村Night Out Village。

另外，喜歡依偎山景風光喝咖啡的旅客，嘉義縣文化觀光局則推薦瑞里鎮數間特色咖啡館，比方「青葉咖啡莊園」的法式鄉村咖啡庭園，能飽覽綿延山景；站在「瑞里印象咖啡莊園」的玻璃木造窗前等一杯咖啡，宛如MV場景般，還提供得來速，服務過路旅客。

▲▼嘉義瑞里印象咖啡莊園；法式風情的咖啡莊園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）



以紫藤花聞名的瑞里，「茶壺咖啡語茶莊園」特別打造永不凋謝的紫藤花串沿著屋簷洩下，啜飲香醇咖啡，彷彿走入日劇場景；「有人伴伴coffee」則提供來自在地瑞里咖啡莊園種植及烘焙，也有自種高山茶葉特調飲品；瑞太古道旁的「100%咖啡莊園」，則可以坐在茶園旁喝咖啡。