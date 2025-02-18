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續住台北福容1人1799元！+17元享早餐吃到飽　還能延遲退房至中午

▲福容大飯店台北一館,續住每人每晚僅需1,799（需兩人成行），再享房型升等至豪華客房。（圖／業者提供）

▲福容大飯店台北一館座落大安區精華地段，鄰近台北建國花市。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

歡慶17周年，福容大飯店台北一館2月加碼推出「續住專案」，雙人入住第二晚每人僅需1,799元，再享延遲退房、房型升等，還能花17元加購早餐；凡身分證件有「1、7」任兩碼或年齡為17倍數，館內餐廳單點下殺77折。

▲福容大飯店台北一館,續住每人每晚僅需1,799（需兩人成行），再享房型升等至豪華客房。（圖／業者提供）

▲福容大飯店台北一館續住每人僅需1,799（需兩人成行），再享房型升等至豪華客房。（圖／業者提供）

福容大飯店表示，凡於2月28日前入住台北一館精緻客房（不含早餐）每晚3,999元，早餐加價「每人只要17元」就能大啖田園西餐廳自助早餐（原價580元+10%)。此外，即日起透過官網或電話預訂精緻客房，兩人成行續住第二或第三晚每房3,598元，換算下來每人每晚1,799元，再加碼贈延遲退房至中午12點、視房況免費升等至豪華客房。

▲新竹關西馬武督的統一渡假村。（圖／業者提供）

▲▼統一渡假村夢遊客房雙人一泊二食8,580元起、四人房10,880元。（圖／業者提供）

▲新竹關西馬武督的統一渡假村。（圖／業者提供）

另外，搶攻228假期親子旅遊商機，新竹關西的馬武督統一渡假村祭出早鳥優惠，凡2月28日至3月1日期間入住渡假村，雙人一泊二食8,580元起、四人同行10,880元，加碼升等豪華自助晚餐。

▲新竹關西馬武督的統一渡假村。（圖／業者提供）

▲▼戶外夢幻神技推桿場；大型裝置「銀河之瞳」看進去是銀河的影像。（圖／業者提供）

▲新竹關西馬武督的統一渡假村。（圖／業者提供）

新竹馬武督營造出愛麗絲夢遊仙境的童話國度，並把戶外分成四大遊樂場域，可以暢玩瘋帽對決、兔子趕場、放足天地及奇遇士兵冒險區。另外，還有全新夢幻神技推桿場、踢射球競技場，將不定時展開團體對抗賽，適合親朋好友來場PK；室內則有大型裝置「銀河之瞳」打卡點，讓一家大小在度假村玩得開心。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 福容大飯店台北一館 新竹縣旅遊 統一渡假村 親子旅遊

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