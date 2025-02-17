每人666元吃到飽！添好運全台3家推出點心放題　2／27前平日限定

▲添好運限定3門市推出「90分鐘點心放題」活動。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡港點的朋友看過來！添好運限定3門市推出「90分鐘點心放題」活動，今天起至2月27日平日時段，每人666元即可享有酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、冰火菠蘿等港點吃到飽。

原本只是單點的添好運，2月17日至2月27日平日，於台中JMall店、桃園站前店及高雄富民店推出「90分鐘點心放題」活動，高雄店時間為早上11點至下午5點，另外2家為下午2點至下午5點，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。

▲添好運吃到飽菜單。（圖／取自添好運臉書）※點圖放大

添好運主打港式點心，除了酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、XO醬臘味炒飯、干貝絲炒麵4大招牌之外，鮮蝦燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃皇、綜合腸粉、添好運流沙包、脆皮冰火菠蘿油也受到許多人喜愛，餐點單價128元起至248元，飲品68元至138元。

▲唐點小聚將於3月結束品牌營運。（圖／記者黃士原攝）

另外，欣葉國際餐飲旗下以「摩登粵菜．時尚港點」定位的「唐點小聚」品牌，將於2025年3月結束品牌營運；其中，美麗華店於2月28日晚餐過後關店，新竹巨城店則於3月2日晚餐後劃下句點。

欣葉於2018年攜手香港唐宮集團打造「唐點小聚」引進台灣，以摩登用餐氛圍搭配吸睛造型料理造就獨特用餐體驗，業者表示未來將持續與香港唐宮集團保持緊密合作關係，品牌結束營運後，部分經典港式料理將透過「欣葉生活廚房」冷凍料理包呈現，消費者可於「欣葉線上風味選」網站或門市購買。