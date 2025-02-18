「微笑蜜樂X興波咖啡」插旗南港展覽館！3款甜點+咖啡激推組合曝

▲微笑蜜樂Smille南港展覽館店開幕。（圖／微笑蜜樂Smille提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

以25公分的U型水果千層做為主打的甜點品牌「微笑蜜樂Smille」宣布攜手世界咖啡冠軍「Simple Kaffa興波咖啡」，於南港展覽館開出全新首家內用門市，以甜點搭配咖啡的雙品牌結合植栽、流線型吧台打造自然氛圍空間，同步推出3款「蜜樂酥與咖啡」的最佳搭配組合，2月19日正式開幕。

▲門市融合植栽、流線型吧台搭配大面積明鏡營造自然舒適空間感。

「微笑蜜樂 Smille × 興波咖啡」聯手插旗南港展覽館，空間設計融合植栽、流線型吧台，還有興波咖啡最具有標誌性的「森林概念」，搭配天花板的大面積明鏡，營造自然又舒適的空間感。

▲推薦3款「咖啡+蜜樂酥」搭配組合。

門市更推出3款組合搭配，包括「鳳梨卡士達蜜樂酥+中深焙 衣索比亞 日曬」是以中深焙咖啡的熱帶水果香氣帶出鳳梨酸甜果香；「紅玉蘋果蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 日曬」則選用淺焙咖啡的馥郁花果香凸顯蜜樂酥的肉桂香氣；「香蕉芭樂蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 水洗」利用淺焙咖啡清爽果香，讓蜜樂酥中的濃郁香蕉更加輕盈，提升榛果香氣。

另外，興波咖啡也特別推出水果茶咖啡系列，包含「白桃草莓小葉種咖啡」、「芭樂荔枝鐵觀音咖啡」及「馬告芒果烏龍咖啡」共3款，皆只在南港展覽館門市獨家販售。

●微笑蜜樂Smille南港展覽館門市

地址：台北市南港區經貿二路1號（南港展覽館一館）

營業時間：08:00-19:00

▲日本人氣水果大福店「金田屋」台灣首店插旗赤峰街 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，日本必吃水果大福品牌「金田屋」海外首間宣布插旗台灣，落腳中山區赤峰街，以「珠寶盒般水果大福」作為主打，嚴選上等糯米及竹炭製成黑色麻糬皮，內餡融入濃郁奶油乳酪與白豆餡，打造鹹甜交織的美味口感，2月24日正式開幕。

▲首波網羅8種口味選擇。

首波推出8種口味選擇，人氣必吃「特選草莓大福（售價250元）」，選用飽滿多汁草莓搭配經典內餡；「栗子蒙布朗大福（售價230元）」則以濃郁栗子泥搭配絲滑內餡；「果實總匯大福（售價250元）」則集結多款時令水果製成，口感超豐富。

還有「薩摩紫薯大福（售價230元）」、「蜜漬蘋果大福（售價190元）」、「香蕉巧克力大福（售價200元）」、「沁香鳳梨大福（售價190元）」、期間限定「白草莓大福（售價350元）」等選擇。

▲還有2款可喝的大福。

除經典大福系列，金田屋更推出全球首創 「可喝的大福」，一共有2口味選擇， 「抹茶紅豆大福飲」嚴選上等日本抹茶結合細緻紅豆泥、香醇牛奶，並放入軟Q大福增添口感，入口甘醇滑順； 「草莓牛奶大福飲」則以濃厚鮮乳搭配清新草莓，同樣放進大福，打造酸甜滋味，售價皆為130元。另外還提供抹茶歐蕾、美式、拿鐵等飲品選擇。

▲台灣有限定「金田和菓四韻」禮盒內含4種水果大福。

同步推出台灣限定「金田和菓四韻」禮盒，內含香蕉、蜜漬蘋果、鳳梨、紅草莓共4款水果大福，皆是採用台灣水果製成，售價988元，門市每日限量20盒；即日起至2月21日則可享官網早鳥優惠價899元，且享有開幕當天快速通關提貨服務，還可用7折加購「白草莓大福」；2月24日至3月2日加碼推「大福飲品買1送1」，每日限量50組。

●台北金田屋日本大福專賣店

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號1樓

開幕日：2025年2月24日