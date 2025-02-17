日月潭櫻花迎滿開！2高檔飯店住房專案　贈纜車票、住180度湖景房

▲漢來日月行館去年11月試營運。（圖／漢來日月行館提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

來日月潭賞櫻、度假，去年底開幕的漢來日月行館，聯手九族文化村祭出賞櫻住房專案，住一晚加贈九族文化村門票及纜車票；涵碧樓也有「春舞涵碧．櫻花美饌」住房專案，能入住日月潭180度湖景的湖景套房，全包式度假徹底放鬆身心靈。

▲日月潭區域種植超過5,000株櫻花，包括九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道等。

日月潭區域種植超過5,000株櫻花，包括九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道等都是知名賞櫻景點，自2月起至3月中，將有山櫻花、枝垂櫻、台灣雪櫻、八重櫻、吉野櫻和富士櫻等各品種接力綻放，迎來櫻花滿開的季節。

▲漢來日月行館四季餐廳湖畔奢華早餐。

對此，漢來日月行館攜手九族文化村，推出漢來日月行館賞櫻住房專案，入住精緻客房，搭配湖畔奢華早餐，額外再加贈九族文化村門票及纜車票，更享飯店專屬來回接駁服務，即日起限時5天開放預訂，一泊一食22,888元起。

▲▼漢來日月行館精緻客房；戶外泳池。





不只如此，飯店也推出春季限定活動，每日早上7點推出湖濱漫步行程，由專人帶領住客自飯店出發步行至水社壩，欣賞湖畔兩岸風景與櫻花景致；另也規劃花香植萃精油香氛調製課程，以自然花草精油調製專屬香氣，開啟春日芬芳假期。

▲涵碧樓祭出「春舞涵碧．櫻花美饌」一泊二食住房專案。（圖／涵碧樓提供，下同）



另外，涵碧樓則祭出「春舞涵碧．櫻花美饌」一泊二食住房專案，入住可擁抱日月潭180度湖景的湖景套房，平日20,200元+10%起、假日22,800元+10%起；盡攬山巒湖景的湖畔套房平日18,200元+10%起，假日20,800元+10%起。

▲涵碧樓湖景套房可全面擁抱日月潭180度湖景。



該專案住客可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳等3大餐廳，享用主廚設計的中式、西式或日式特製櫻花晚間套餐，並且在湖光山色環抱中，品味健康早餐，為一整天注入活力泉源。

▲滿開的九重葛與涵碧樓泳池、碧綠的湖水，相映成畫的風景。



同時，住客夜晚可報名春日星空活動，或者翌日清晨參加步道導覽，在專業導覽員帶領下，漫步涵碧步道，細數日月潭的歷史與文化故事。

活動部分，專案住客能以涵碧樓SPA特調精油，親手製作涵碧香泡澡球；在攝影導覽中，住客將跟隨鏡頭，捕捉由國際知名酒店設計大師 Kerry Hill 為涵碧樓打造的「一步一景」，將涵碧樓的獨特風光珍藏成永恆的記憶。