新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中　預計3月開幕

▲新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼板橋江子翠店、永和中正店後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」繼續在新北市拓點，接下來即將進駐蘆洲區，預計3月開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品，目前已有11家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店、板橋江子翠店及永和中正店。

▲蔥香鹽豬燒肉蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

日前有網友發現，松屋接下來即將進駐蘆洲區，店址位於長榮路上，正積極的在人力銀行上召募員工，預計3月開幕，這也是該品牌在新北市的第4家分店。得知消息後，當地居民紛紛表示「終於有宵夜選擇」、「不用跑去士林吃了」、「去日本最愛的店」。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，早在2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市。去年11月1日才開出南部首家、也是高雄第1家的「三民九如店」，相隔1個多月後，高雄第2家店「澄清店」也在同年12月16日開幕。