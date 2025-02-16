住台南五星酒店免費開百萬名車　還享早餐吃到飽、高鐵78折

▲台南晶英酒店即日起提供百萬名車讓旅客能免費使用。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了方便旅客玩台南，台南晶英酒店即日起免費提供百萬名車讓房客代步，只要透過官網訂房，就可免費使用，包括擁有運動風格十足的時尚雙門跑車BMW 4系列Coupé、以及結合豪華與科技感的BMW 3系列Touring旅行車，還享搭配高鐵聯票再享78折起優惠。

台南晶英酒店與BMW總代理汎德合作，免費提供熱門車款給房客試駕，方便旅人探索府城美景。飯店每日提供4個時段接受預約，每次體驗2小時，房客只需要持有效駕照即可輕鬆上路，春遊府城平日兩人成行每晚最低4066元起。

▲台南晶英酒店海東客房。

針對行政樓層商務菁英客，除了可於晚間至晶英貴賓廊享受Happy Hours美味小點與飲品，並於翌日早晨品嚐主廚現做豐美套餐式早餐，再加贈台南高鐵站來回專屬接駁外，還提供由專人駕駛BMW 7系列豪華旗艦房車，內裝配置按摩功能真皮座椅、個人觸控螢幕娛樂系統及沉浸式音響，打造極致舒適的移動體驗，兩人成行每晚9900元起，讓商旅往返也能尊爵不凡。

▲台南遠東香格里拉推出周年慶優惠。（圖／業者提供，下同）

而台南遠東香格里拉飯店迎接開幕16周年，推出超值住房與餐飲優惠。身分證或護照號碼含「7、0、1、4、6」任一數字，可享84折，雙人入住最低3150元起；預訂指定房型，再贈價值3800元貴賓廊禮遇及限量環保好禮。



作為府城最高的360度環景摩天樓，台南遠東香格里拉飯店不僅是首家進駐台南的五星級國際酒店，更是許多台南人從小到大的記憶地標。為歡慶開幕16周年，飯店推出「對號入住」超值優惠，即日起至4月30日，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房即可任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇是否搭配自助式早餐，雙人入住專案優惠價3150元起。

▲客房示意圖。

未對中號碼的消費者也別失望，飯店特別加碼「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案。活動期間，凡預訂「特選尊榮客房」，保證入住24樓以上高樓層房間，獨享府城天際線美景，更升級至行政樓層的「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含專人辦理入住手續、早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務一次及商務會議室2小時免費使用。此外，再加贈限量多功能環保盥洗包一個，讓賓客在暖春時節享受微奢華的高樓住宿體驗，專案優惠價3822元起。