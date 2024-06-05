壞運退散！銅鑼灣「打小人習俗」體驗攻略　費用＆交通資訊先筆記

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者黃亭詠

常在香港電影裡看到打小人這個習俗，能夠打走喜歡背後插刀的小人、引來貴人，一年365天都能打，但最好的節氣是「驚蟄」，香港打小人最有名的地點就是銅鑼灣的鵝頸橋下，來香港自由行可以特別來體驗，好運能夠愈打愈旺。

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何謂打小人

香港打小人一年365天都能打，不過最佳日子是二十四節氣的「驚蟄」，也就是國曆三月五日或六日，一開始是因為驚蟄期間春雷響起，會驚醒冬眠中的害蟲，危害農作物，因此農民會用鞋打害蟲，後來漸漸流傳變成打小人的習俗，驅趕不好的人事物，打小人通常會在陰暗的地方進行，像三叉路口、橋底、路邊或是山邊，因為比較容易招鬼神或是煞氣大。

香港的鵝頸橋底、灣仔洪聖廟、油麻地榕樹頭，或是一些廟宇都特別設有打小人服務，而其中最有名的大概就是「銅鑼灣鵝頸橋底」

香港鵝頸橋下打小人怎麼去？

鵝頸橋位於香港銅鑼灣尖拿道，搭港鐵至「銅鑼灣站」B2出口出來後向左行，步行約５分鐘就能到達，交通非常方便。

▲堅拿道天橋下方就是傳說中的鵝頸橋了，打完小人還能逛街吃美食。

鵝頸橋底因為聚集了不少打小人的攤位因此有點競爭，會有點拉客的情形，特別選了年紀最大的婆婆，想說年紀大經驗比較豐富，但婆婆只會說廣東話，完全聽不懂。

打小人價格與流程

鵝頸橋底打小人是港幣50元，大約相當台幣200元，婆婆拿了金紙給我，請我在金紙上面寫我的名字，有男女生圖像的紙上可以寫下我想打的小人名字，男生名字寫在男生圖案、女生的名字就寫女生的圖案上。

▲若是沒有特定的名字也可以，就是打走埋伏在身邊不好的小人。

▲接著就是最關鍵的打小人儀式，婆婆把小人符放在厚磚頭上用布鞋拍打，大概打個10來下。

▲然後把小人紙放進老虎紙口中燒掉。



▲接著就是祈福儀式後把貴人紙、貴人符一起燒掉，最後會擲筊，擲出聖杯表示儀式成功。

▲小朋友也可以打，走壞運氣、求健康。

▲同樣拿了金紙寫下從哪裡來、生日、姓名。

▲然後把港幣50元放進紅包袋裡，意思好像是當成祈福金。

▲她打小人是用木屐打，打得啪啪啪超級響亮，然後還大聲的唸出打你個小人頭、打你個小人口的口訣。





結論

香港銅鑼灣鵝頸橋打小人估且不論是不是迷信，反正我覺得就是一個文化體驗，懷著敬畏的心就好，打打小人把壞運打走，迎接貴人，紓緩壓力也未嘗不可。

鵝頸橋打小人

地址：香港香港鵝頸堅拿道東1號

營業時間：09：00－18：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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