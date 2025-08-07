ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中「熱氣球嘉年華」8/29開跑！加碼480秒煙火、演唱會免費看

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球嘉年華將在8月29日一連三天登場。（資料照／台中市石岡區公所提供）

記者彭懷玉／綜合報導

免跑台東！「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將在8月29日一連三天登場，今年同樣在土牛運動公園舉辦，本屆造型熱氣球出動日本「蜜柑狗狗」加持，還有音樂晚會、8分鐘煙火及光雕閉幕噴火秀；想搭熱氣球的民眾，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，準備衝台中玩一波。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲小熱氣球讓民眾互動體驗。（資料照／台中市石岡區公所提供）

第5屆「2025石岡熱氣球嘉年華」8月29日至31日登場，今年邀請來自日本愛媛縣、深受喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣現身。此外，民政局把聯合婚禮搬進熱氣球嘉年華，8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際。伴隨480秒精彩煙火秀、光雕噴火秀等不同主題，且每晚都有音樂會。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球嘉年華邁入第5年，每年吸引近20萬人造訪，成為台中市指標性活動之一。（資料照／台中市石岡區公所提供）

石岡區長徐天龍表示，今年現場有5顆大型熱氣球供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃2場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開放售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲2025石岡熱氣球嘉年華表演卡司。（圖／台中市石岡區公所提供）

除了熱氣球升空體驗，29日開幕當天，邀請定居台中的明星夫妻檔阿Ben、徐小可現身同樂。此外，活動每晚都有音樂饗宴，8月29日邀請電音女神向蕙玲、陳孟賢、甜約翰；8月30日有南西肯恩、陳勢安及台中饒舌團體玖壹壹，並搭配8分鐘煙火秀；8月31日下午則有野餐音樂會，規劃小丑魔術秀、雜耍表演、街頭藝人演唱，最後搭配光雕閉幕噴火秀。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲閉幕光雕秀31日登場，將搭配音樂節奏，讓熱氣球在夜空中閃耀律動。（資料照／台中市石岡區公所提供）

石岡區公所表示，活動3天都有免費接駁車，每15至20分鐘發一次車，其中，上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲8月30日有8分鐘煙火秀，照亮整片石岡夜空。（資料照／台中市石岡區公所提供）

區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸或接駁車前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

關鍵字： 台中旅遊 2025台中石岡熱氣球嘉年華 土牛運動公園 煙火 熱氣球 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

推薦閱讀

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366