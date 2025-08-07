台中「熱氣球嘉年華」8/29開跑！加碼480秒煙火、演唱會免費看

▲石岡熱氣球嘉年華將在8月29日一連三天登場。（資料照／台中市石岡區公所提供）



免跑台東！「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將在8月29日一連三天登場，今年同樣在土牛運動公園舉辦，本屆造型熱氣球出動日本「蜜柑狗狗」加持，還有音樂晚會、8分鐘煙火及光雕閉幕噴火秀；想搭熱氣球的民眾，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，準備衝台中玩一波。

▲小熱氣球讓民眾互動體驗。（資料照／台中市石岡區公所提供）



第5屆「2025石岡熱氣球嘉年華」8月29日至31日登場，今年邀請來自日本愛媛縣、深受喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣現身。此外，民政局把聯合婚禮搬進熱氣球嘉年華，8月29日將有6對新人乘坐熱氣球翱翔天際。伴隨480秒精彩煙火秀、光雕噴火秀等不同主題，且每晚都有音樂會。

▲石岡熱氣球嘉年華邁入第5年，每年吸引近20萬人造訪，成為台中市指標性活動之一。（資料照／台中市石岡區公所提供）



石岡區長徐天龍表示，今年現場有5顆大型熱氣球供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃2場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開放售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

▲2025石岡熱氣球嘉年華表演卡司。（圖／台中市石岡區公所提供）



除了熱氣球升空體驗，29日開幕當天，邀請定居台中的明星夫妻檔阿Ben、徐小可現身同樂。此外，活動每晚都有音樂饗宴，8月29日邀請電音女神向蕙玲、陳孟賢、甜約翰；8月30日有南西肯恩、陳勢安及台中饒舌團體玖壹壹，並搭配8分鐘煙火秀；8月31日下午則有野餐音樂會，規劃小丑魔術秀、雜耍表演、街頭藝人演唱，最後搭配光雕閉幕噴火秀。

▲閉幕光雕秀31日登場，將搭配音樂節奏，讓熱氣球在夜空中閃耀律動。（資料照／台中市石岡區公所提供）



石岡區公所表示，活動3天都有免費接駁車，每15至20分鐘發一次車，其中，上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

▲8月30日有8分鐘煙火秀，照亮整片石岡夜空。（資料照／台中市石岡區公所提供）



區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸或接駁車前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。