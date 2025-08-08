國聯飯店9/5前自助早餐買一送一　兩人同行含服務費840元

▲國聯飯店祭出自助式早餐買一送一。（圖／國聯飯店提供）

記者黃士原／台北報導

暑假收假倒數，位於台北大巨蛋對面的國聯飯店祭出自助式早餐買一送一，兩人同行含服務費840元，就能享有中西式料理吃到飽。另外，日本140年歷史的天婦羅名店「銀座天國」首度跨海來台，8月19日至22日於大倉久和大飯店進行為期4天的客座。

國聯飯店Slate CAFE板石咖啡廳早晨7點至10點供應的自助式早餐，即日起至9月5日推出買一送一，兩人同行含稅及服務費840元（原價1540元）。除了餐價優惠，內容也有感升級，全新登場開放式三明治，以切片烘過的鄉村麵包，搭配風乾番茄、酪梨、櫻桃蘿蔔和芝麻葉，或是酸奶醬與炒蘑菇，滿滿配料、好看又好吃。

▲板石後方熱菜區，供應西式、台式與日式菜色，各種料理輪番登場，不定期更換菜單。（圖／國聯大飯店提供）

時下風行的muesli燕麥以精緻的份量呈現，鮮奶浸潤過的燕麥片，佐以檸檬汁和蜂蜜增添風味，加入帶有嚼感的堅果和果乾，或是點綴當季的新鮮水果，風味滿分。香噴噴的鬆餅無需DIY，由主廚精緻擺盤上菜，不管是配上煎培根和太陽蛋，或淋上巧克力醬搭配切片香蕉，都讓鬆餅有了更多層次變化。

熱食區供應中西式料理，爐烤海鱸魚、法式紙包魚、地中海烤魚、羅勒風味烤雞、香料奶油燉雞或啤酒燉豬肉等輪番上陣。老少咸宜的蛋料理，有太陽蛋、水煮蛋、烘蛋、蛋捲或是炒蛋不同變化。喜愛台式早餐的民眾，則能享用清粥小菜、手切豬五花的噴香滷肉飯，以及可以體驗DIY樂趣的擔仔麵。

▲天婦羅名店「銀座天國」首度跨海來台客座。（圖／大倉久和大飯店提供）

另外，來自東京銀座、擁有140年歷史的天婦羅名店「銀座天國」首度跨海來台，8月19日至22日於大倉久和大飯店進行為期4天的客座，天婦羅吧台套餐6200元，和食座位區的天丼價格每位2600元，特地為大倉久和大飯店製作限定天重價格每位2200元。

銀座天國創立於明治18年（1885年），一直秉持料理人精神，專注於天婦羅技藝的傳承與創新，為賓客提供多樣化的天婦羅饗宴，從經典、精緻套餐到吧台前即時享用的現炸天婦羅，被譽為日本頂級天婦羅品牌之一。