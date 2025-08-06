泰市場吃到飽8月底前限時優惠　每周二、周三2人以上同行75折

▲泰市場8月底前的周二、周三，2人以上同行用餐，即享每位1180元優惠價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

晶華酒店旗下「泰市場」去年回歸進駐大直英迪格酒店，也是目前唯一一家泰式海鮮Buffet餐廳，餐檯上供應90多道菜色，近日業者推出限時優惠，8月底前每周二、周三，只要2人以上同行用餐，即享每位1180元優惠價，等同原價75折，扣除今天，還剩6天可使用該優惠。

▲炸物區。（圖／記者黃士原攝）

▲極厚月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流魚獲生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理，有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸、極厚月亮蝦餅等菜色。另外，假日還會加碼泰國蝦、松葉蟹腳。

近日則有網友發現泰市場推出「好朋友限定」優惠，8月底前的周二、周三的晚餐時段，2人以上同行即享1180元＋10%的優惠價，等於是原價1580元+10%的75折，扣除今天，還剩6天可使用該優惠，想吃的民眾趕快訂位。

▲台北福華「彩虹座」祭2人同行第2人半價延長到8/31。（圖／台北福華提供）

另外，台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」在6月推出日本美食節，以日本47都道府縣的經典美味為靈感，打造超過50道日式創意料理，原本7月31日結束，不過飯店再延長到8月31日，想吃的民眾要把握機會。此外，主打廣東料理的「珍珠坊」，除了單點菜色，同時也有「港點粵菜吃到飽」方案，60道精選招牌料理無限供應。

▲饗食天堂9月2日至9月4日，國軍及台電員工用餐享有93折優惠。（圖／饗賓提供）

日前丹娜絲颱風侵襲台灣南部，造成多處地區停電與災損，為了感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團將於九三軍人節期間，向這些守護台灣的無名英雄致上最高敬意，饗食天堂、果然匯9月2日至9月4日，國軍夥伴及台電員工用餐享有93折優惠。