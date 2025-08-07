ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
胖子修餐車才回歸1天又休息　老闆親曝原因：身體不適掛急診

▲▼一台小小的白色發財車在台灣各地神出鬼沒，一靠近就是撲鼻而來的香味，原來是國人最愛吃的古早味美食。。（圖／部落客ifunny艾芳妮的遊樂場提供，下同，請勿擅自翻攝）

▲胖子修行動餐車才回歸1天又休息。（圖／ifunny艾方妮授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

在台中地區相當火紅的「胖子修行動餐車」，主要販售花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉等古早味美食，擁有大票死忠客人追隨，日前公告暫停營運引起粉絲錯愕。不過昨日業者宣布回歸，但才經過1天，老闆又因身體不適而休息，直說「能不能再為大家服務，我也真的不曉得」。

▲香噴噴的糯米腸、香腸。

「胖子修行動餐車」以一台小小的白色發財車在全台跑透透，由於每天都在不同的時間、地點擺攤，想知道當日在哪裡販賣，得上臉書粉專查詢。餐車提供國人最愛吃的古早味美食，包括花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉，還有每日限量15份的「隱藏版大腸頭」。

▲網友最推薦的是鹹豬肉和糯米腸。

日前「胖子修行動餐車」在官方粉專上公告暫停營運，引起大批粉絲錯愕。不過昨日業者宣布回歸，但目前只有台中一輛車提供服務，但網友也紛紛留言加油。只是才恢復營業1天，老闆今日早上再度貼文表示，昨日身體不適前往急診，明天也還要復診，「所以能不能再為大家服務，我也真的不曉得」。也讓胖子修行動餐車營運狀況再添變數。

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

另外，輕井澤集團旗下擁有多個餐飲品牌，其中拾七石頭火鍋因價格親民，受到許多民眾喜愛。不過業者日前公告，因營運考量，全台3家分店（台中永春店、台中昌平店與高雄中山店）只營業到8月31日。消息傳出粉絲感到錯愕，直呼「晴天霹靂」、「怎麼那麼突然」、「以後休假沒地方吃飯了」。

拾七石頭火鍋店內提供個人石頭火鍋、麻辣火鍋、和風火鍋以及壽喜燒，價格相當平價，最便宜275元就能享用，多數套餐介於300元至500元，最貴為758元的雪花牛肉雙份壽喜燒鍋，擁有許多忠實顧客。

胖子修行動餐車

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

