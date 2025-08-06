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父親節限時優惠　冰淇淋、甜甜圈買1送1

▲▼COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，加碼推出夏季限定「濃芒果」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲父親節優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

父親節即將到來，COLD STONE、Krispy Kreme分別祭出冰淇淋、甜甜圈買1送1優惠；Mister Donut則有甜甜圈下殺32元、滿額送花等，即日起限時開跑。

▲▼Krispy Kreme世界甜甜圈日」，經典糖霜甜甜圈買1送1。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme父親節推買1送1優惠。（圖／Krispy Kreme提供）

●COLD STONE
COLD STONE即日起至8月10日限時5天「冰淇淋買1送1」，限同尺寸，口味任選，提醒不含脆餅、桶裝、濃霜淇淋，並以價低者為優惠品項；目前最新口味冰淇淋為立頓聯名「蜜桃冰茶雪貝」，還有濃郁芒果冰淇淋。

●Mister Donut
Mister Donut即日起至8月10日祭出父親節優惠，包括「甜甜圈3入108元或7入218元」、「現做飲品可爾必思買1送1」、「單筆消費滿400元送石斛蘭花1朵」，甜甜圈限42元品項，可補差價換購價高甜甜圈，各優惠數量有限，各門市售（送）完為止。

●Krispy Kreme
Krispy Kreme全門市將於8月8日至8月10日推出「父親節限定禮盒」，並於父親節當天可享「買1送1」，只要購買內含型男老爸甜甜圈的父親節限定禮盒，即送原味糖霜甜甜圈1盒，買6入送6入、買12入送12入，各門市數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 父親節 買1送1 COLD STONE Krispy Kreme Mister Donut

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