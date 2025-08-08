竹子湖「2處金針花海」近滿開！150元換午茶　石蒜花也準備綻放

▲曹家花田香今（8日）金針花況已近滿開，與繡球花相映成趣。（圖／曹家花田香提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台北人趁好天氣上山！陽明山竹子湖就有2處金針花海，目前已近滿開，分別位在曹家花田香和故鄉金針花農園，不妨把握時間上山吹風，享用南瓜巴斯克蛋糕下午茶，或大啖當地野菜、土雞的滋味。

▲曹家花田香種植近300坪金針花，黃澄澄花海隨風搖曳，放眼望去十分療癒。

曹家花田香種植近300坪金針花，目前已迎來滿開，黃澄澄花海隨風搖曳，放眼望去十分療癒。闆娘曹瑞芸說，今年花開比去年還早10天左右，就連往年在9月中旬才開花的石蒜花，現已有數朵綻放，預計在8月20日左右滿開。

▲闆娘曹瑞芸說，今年花開比去年還早10天左右。

曹家花田香於2019年開始種植金針花，面積約一分地（293坪），去年又再新增一區，亮眼的金針沿著梯田種植，堆疊出一層層花田，旅客可利用高低差取景，拍出滿版金針花的樣貌，魅力不輸前一季的繡球花。

▲▼曹家150元門票可以全額折抵消費，南瓜巴斯克手工蛋糕等都可兌換，或選擇兌換南瓜一粒，限量40-50粒。



曹家150元門票可以全額折抵消費，包含茶、各式飲品，以及手工蛋糕甜點等都可兌換，另外，8月也是南瓜的盛產期，也能選擇兌換南瓜一粒，限量40-50粒。

▲竹子湖故鄉海芋農園金針花也比往年早開。（圖／翻攝自竹子湖故鄉海芋農園-附設餐廳）



而故鄉金針花農園是竹子湖種植金針花的始祖，佔地1400坪農地全是金黃色花海，夢幻得令人屏息。闆娘透露，「今年金針花比往年早開一周左右，目前盛開約5成，預計花況到9月中，但8月底以前最茂盛，主要還是取決於天氣狀況。」

▲▼故鄉1400坪農地全是金針花海；餐廳還能品嚐白斬雞、山蘇、地瓜湯以及各式野菜。（資料照／記者彭懷玉攝）



賞完花後，故鄉餐廳還能品嚐白斬雞、山蘇、地瓜湯以及各式野菜。故鄉因花園較大，門票150元能折50元，可折抵有機農產品、餐點等消費。