不只海水浴場！官方認證「5大戲水點」　三峽大豹溪11處有救生員

▲三峽大豹溪戲水景點現場有合格救生員駐守。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／台北報導

暑假是戲水旺季，從溪邊到海灘處處可見戲水人潮。然而，新北市觀旅局局長楊宗珉提醒，許多人對水域安全的認知不足，容易忽略隱藏的危險。他推薦到中角灣、福隆海水浴場、淺水灣、白沙灣，而三峽大豹溪也有特定救生員駐點，相較無人看管的水域，玩水較安全無虞。

楊宗珉提及，戶外開放水域存在諸多不可控因素，例如水流變化、河床落差、浮石、渦流等，皆可能導致意外發生；加上近期天氣變化劇烈，更會瞬間提升危險性。楊宗珉呼籲，民眾應選擇具備安全防護設施且有救生員駐點的場域，並遵守現場告示牌規範，才能玩得盡興又安心。

▲福隆雙溪河為東北角一帶重要的水上活動基地。（圖／新北市觀旅局提供）



他推薦新北市5大兼具安全與樂趣的水域景點，包括沙灘細軟且設有廣闊淺灘區的中角灣、擁有金黃海砂與平穩水流的福隆海水浴場、適合親子同遊的淺水灣與白沙灣，以及夏季限定、在特定救生員駐點開放游泳的三峽大豹溪。這些場域不僅能享受戲水樂趣，還可降低意外風險，讓遊客安心暢玩。

▲金山中角灣是北海岸知名衝浪天堂，淺灘區沙子細膩少有石頭。（圖／新北市觀旅局提供）



中角灣（台2線39公里處）：擁有灣口內凹的沙岸地形，四季北風助長浪花，是北海岸知名衝浪基地。沙質細軟、少有小石子，並設有廣闊淺灘區，適合親子戲水。

▲福隆海水浴場以細軟金黃海砂與弧形海岸聞名，雙溪河在此入海，適合風帆、獨木舟、SUP立式划槳等活動。（圖／記者彭懷玉攝）



福隆海水浴場：以細軟金黃海砂與弧形海岸聞名，被譽為「黃金海岸」。雙溪河在此入海，河面寬廣、水流平穩，適合風帆、獨木舟、SUP立式划槳等活動。



三峽大豹溪：北部熱門消暑勝地，夏季僅限設有救生員的區域開放游泳，其餘水域不開放遊憩。從上游至下游有救生員駐點包括：八仙橋、山中傳奇、蜜蜂世界、蟾蜍山谷、鴛鴦谷、青山谷、東陽橋、東眼橋、樂園仙境、金龍橋及金敏橋共11處。若遇強降雨、豪雨特報或颱風警報時，請避免前往。



民眾在從事水域遊憩活動前亦可至觀旅局行政資訊網，以及交通部觀光署行政資訊網獲取相關公告資訊。