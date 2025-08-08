ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不只海水浴場！官方認證「5大戲水點」　三峽大豹溪11處有救生員

▲金山中角灣,福隆雙溪河,大豹溪戲水景點現場有合格救生員駐守。（圖／新北市觀旅局提供）

▲三峽大豹溪戲水景點現場有合格救生員駐守。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

暑假是戲水旺季，從溪邊到海灘處處可見戲水人潮。然而，新北市觀旅局局長楊宗珉提醒，許多人對水域安全的認知不足，容易忽略隱藏的危險。他推薦到中角灣、福隆海水浴場、淺水灣、白沙灣，而三峽大豹溪也有特定救生員駐點，相較無人看管的水域，玩水較安全無虞。

楊宗珉提及，戶外開放水域存在諸多不可控因素，例如水流變化、河床落差、浮石、渦流等，皆可能導致意外發生；加上近期天氣變化劇烈，更會瞬間提升危險性。楊宗珉呼籲，民眾應選擇具備安全防護設施且有救生員駐點的場域，並遵守現場告示牌規範，才能玩得盡興又安心。

▲金山中角灣,福隆雙溪河,大豹溪戲水景點現場有合格救生員駐守。（圖／新北市觀旅局提供）

▲福隆雙溪河為東北角一帶重要的水上活動基地。（圖／新北市觀旅局提供）
他推薦新北市5大兼具安全與樂趣的水域景點，包括沙灘細軟且設有廣闊淺灘區的中角灣、擁有金黃海砂與平穩水流的福隆海水浴場、適合親子同遊的淺水灣與白沙灣，以及夏季限定、在特定救生員駐點開放游泳的三峽大豹溪。這些場域不僅能享受戲水樂趣，還可降低意外風險，讓遊客安心暢玩。

▲金山中角灣,福隆雙溪河,大豹溪戲水景點現場有合格救生員駐守。（圖／新北市觀旅局提供）

▲金山中角灣是北海岸知名衝浪天堂，淺灘區沙子細膩少有石頭。（圖／新北市觀旅局提供）
中角灣（台2線39公里處）：擁有灣口內凹的沙岸地形，四季北風助長浪花，是北海岸知名衝浪基地。沙質細軟、少有小石子，並設有廣闊淺灘區，適合親子戲水。

▲福隆海水浴場,2024福隆國際沙雕藝術季,福隆夕陽,福容大飯店福隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福隆海水浴場以細軟金黃海砂與弧形海岸聞名，雙溪河在此入海，適合風帆、獨木舟、SUP立式划槳等活動。（圖／記者彭懷玉攝）
福隆海水浴場：以細軟金黃海砂與弧形海岸聞名，被譽為「黃金海岸」。雙溪河在此入海，河面寬廣、水流平穩，適合風帆、獨木舟、SUP立式划槳等活動。

三峽大豹溪：北部熱門消暑勝地，夏季僅限設有救生員的區域開放游泳，其餘水域不開放遊憩。從上游至下游有救生員駐點包括：八仙橋、山中傳奇、蜜蜂世界、蟾蜍山谷、鴛鴦谷、青山谷、東陽橋、東眼橋、樂園仙境、金龍橋及金敏橋共11處。若遇強降雨、豪雨特報或颱風警報時，請避免前往。

民眾在從事水域遊憩活動前亦可至觀旅局行政資訊網，以及交通部觀光署行政資訊網獲取相關公告資訊。

關鍵字： 新北市旅遊 戲水勝地 夏季玩水 中角灣 福隆海水浴場 淺水灣 白沙灣 三峽大豹溪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

推薦閱讀

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

長崎佐世保療癒玩法懶人包

長崎佐世保療癒玩法懶人包

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

挑戰味蕾萬華「蒜頭青蛙湯」50年老攤

挑戰味蕾萬華「蒜頭青蛙湯」50年老攤

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

胖子修餐車才回歸1天又休息

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

熱門行程

最新新聞更多

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

長崎佐世保療癒玩法懶人包

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366