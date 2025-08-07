高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟　台北吃得到、8月插旗台南

▲高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」8月插旗台南。（圖／取自老二腿庫飯桃園店臉書）

記者黃士原／台北報導

高雄「老二腿庫飯」以香而不油膩的腿庫飯著名，由於營業時間為晚上8點到凌晨3點，再加上現場總是人潮洶湧，被當地人稱為「高雄宵夜傳奇」。今年起開放加盟，陸續開出高雄鳳山店、台北雙連店、桃園國聖店，8月插旗台南，復國店已開始試營運，午晚餐時段均有營業。

位於高雄苓雅區的「老二腿庫飯」，是一家40年老店，以香而不油膩的腿庫飯著名，是許多老饕的口袋名單，不少明星到高雄開演唱會都會前往朝聖，像是五月天、江蕙。除了招牌腿庫飯，店裡也提供肉燥飯、小菜、湯品及各式熱炒。由於營業時間為晚上8點到凌晨3點，再加上現場總是人潮洶湧，被當地人稱為「高雄宵夜傳奇」。

▲位於高雄苓雅區的「老二腿庫飯」，是一家40年老店。（圖／取自老二腿庫飯臉書）

老二腿庫飯今年起開放加盟，高雄鳳山店首先在1月開幕，接5、6月相繼開出桃園國聖店、台北雙連店，8月插旗台南，復國店已開始試營運，午晚餐時段均有營業。價格部分，招牌腿庫飯80元，肉燥飯60元，特製腿庫肉燥飯90元，有主食、小菜、湯品的組合套餐165元至185元。

▲彰化百年貓鼠麵將重新開張。（圖／民眾提供）

另外，擁有104年歷史的彰化傳奇小吃「貓鼠麵」，去年3月因故暫停內用服務，改推冷凍外賣，讓不少忠實粉絲敲碗「何時開放內用」。經過一年多的沉澱與整備，店家正式宣布8月中旬將重新開放內用，不僅店面全面翻新，還將以更舒適的環境迎接食客。

▲彰化百年貓鼠麵將重新開張。（圖／ETtoday資料照）

這家坐落於彰化市陳稜路的百年老店，可是在地人從小吃到大的記憶，也是前總統蔡英文的最愛。店名「貓鼠麵」其實和貓、鼠都沒關係，而是源自第一代老闆陳木榮的綽號，因他生肖屬鼠、身形瘦小，被熟客用台語叫「老鼠仔（音近貓鼠）」，乾脆直接當店名，還和肉圓、爌肉飯並稱「彰化小吃三寶」。