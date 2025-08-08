獨／拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售　重現豪雨生菇趣味畫面

▲拉麵公子本周限定拉麵為「高雄安全島拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄連日大雨過後，鳳山區的鳳南路一處安全島長出大量香菇，在網路上引起網友熱議。台北知名拉麵店抓住話題熱潮，今明兩天推出「安全島拉麵」，以大量日本進口的青海苔粉模擬草皮，搭配有機鮑魚菇與多款香菇，重現豪雨生菇趣味畫面。

台北知名拉麵店「拉麵公子」每周都會推出限定口味，除了2023年掀起話題的大王具足蟲拉麵外，後續還有「三杯羊老二」、「墨魚拉麵」等，本周則是抓住高雄因連日大雨，安全島上長出大量香菇的話題熱潮，推出「高雄安全島拉麵」，今明兩天（8/8-8/9）晚上限量販售，每碗350元。

▲高雄安全島拉麵撒上大量日本進口的青海苔粉來模擬草皮，搭配台灣在地栽培的有機鮑魚菇與多款香菇直立於碗中。（圖／記者黃士原攝）

高雄安全島拉麵使用濃厚雞白湯底，撒上大量日本進口的青海苔粉來模擬草皮，搭配台灣在地栽培的有機鮑魚菇與多款香菇直立於碗中，重現安全島「香菇叢生」的趣味畫面。除了青海苔粉與香菇，「草皮」底下還有麵條、溫泉蛋、雞肉叉燒、豬肉叉燒，食用時多了挖寶小樂趣。

▲日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台，首店將進駐即將開幕的台南新光三越小北門店，預計8月中旬跟著商場一同開幕。

魁力屋是2005年創立於京都拉麵激戰區的「北白川」，主打特製熟成醬油來做拉麵，招牌口味有背脂醬油九條蔥拉麵、熟成醬油雞湯拉麵、豚骨醬油拉麵、雞白湯醬油拉麵。除了價格親民，約日圓千元左右，還有免費加蔥等服務，成為日本知名的連鎖拉麵品牌，在日本分店已經超過160家。