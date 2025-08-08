ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售　重現豪雨生菇趣味畫面

▲拉麵公子「安全島」限定拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲拉麵公子本周限定拉麵為「高雄安全島拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄連日大雨過後，鳳山區的鳳南路一處安全島長出大量香菇，在網路上引起網友熱議。台北知名拉麵店抓住話題熱潮，今明兩天推出「安全島拉麵」，以大量日本進口的青海苔粉模擬草皮，搭配有機鮑魚菇與多款香菇，重現豪雨生菇趣味畫面。

台北知名拉麵店「拉麵公子」每周都會推出限定口味，除了2023年掀起話題的大王具足蟲拉麵外，後續還有「三杯羊老二」、「墨魚拉麵」等，本周則是抓住高雄因連日大雨，安全島上長出大量香菇的話題熱潮，推出「高雄安全島拉麵」，今明兩天（8/8-8/9）晚上限量販售，每碗350元。

▲拉麵公子「安全島」限定拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄安全島拉麵撒上大量日本進口的青海苔粉來模擬草皮，搭配台灣在地栽培的有機鮑魚菇與多款香菇直立於碗中。（圖／記者黃士原攝）

高雄安全島拉麵使用濃厚雞白湯底，撒上大量日本進口的青海苔粉來模擬草皮，搭配台灣在地栽培的有機鮑魚菇與多款香菇直立於碗中，重現安全島「香菇叢生」的趣味畫面。除了青海苔粉與香菇，「草皮」底下還有麵條、溫泉蛋、雞肉叉燒、豬肉叉燒，食用時多了挖寶小樂趣。

▲日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台，首店將進駐即將開幕的台南新光三越小北門店，預計8月中旬跟著商場一同開幕。

魁力屋是2005年創立於京都拉麵激戰區的「北白川」，主打特製熟成醬油來做拉麵，招牌口味有背脂醬油九條蔥拉麵、熟成醬油雞湯拉麵、豚骨醬油拉麵、雞白湯醬油拉麵。除了價格親民，約日圓千元左右，還有免費加蔥等服務，成為日本知名的連鎖拉麵品牌，在日本分店已經超過160家。

關鍵字： 美食雲 高雄 安全島 香菇 拉麵 拉麵公子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【抽到自家偶像就付錢！】追星人帶小卡讓店員選XD

推薦閱讀

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

長崎佐世保療癒玩法懶人包

長崎佐世保療癒玩法懶人包

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

挑戰味蕾萬華「蒜頭青蛙湯」50年老攤

挑戰味蕾萬華「蒜頭青蛙湯」50年老攤

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

胖子修餐車才回歸1天又休息

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

熱門行程

最新新聞更多

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

長崎佐世保療癒玩法懶人包

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366