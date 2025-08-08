長崎佐世保療癒玩法！搭帆船、住絕美海景飯店　再玩米飛兔樂園

▲豪斯登堡全新開幕的米飛兔主題樂園。（圖／豪斯登堡提供）

記者蔡玟君／綜合報導

長崎縣佐世保市現在有最新玩法！不僅有全館翻新的飯店，還有最新主題園區開幕，還能坐上雙體帆船「99TRITON」，暢遊九十九島看絕美海景。

▲▼雙體帆船99triton。（圖／長崎縣提供）

由208座島嶼組成的九十九島，是日本絕景代表之一，夏季可搭乘雙體帆船「99TRITON」每日出航巡航，甲板上可飽覽藍海與翠島交織的景色，體驗海風吹拂的療癒航程。帆船每日提供5個航班，航程約60分鐘，每人3000日圓起；亦可選擇最多2小時的包船方案，適合家庭與情侶同遊，並可加購船上餐點，享受海上專屬時光。

▲▼弓張之丘飯店全新翻修後開幕。（圖／長崎縣提供）

此外，為迎接開幕30周年，「西海國立公園 弓張之丘飯店」全面翻新客房與設施，並於今年4月以嶄新姿態迎接旅客。飯店位於山丘上，擁有面向九十九島的海景房與佐世保市區夜景房，並提供免費接駁巴士往返JR佐世保站。

▲▼餐廳也能欣賞海景。（圖／長崎縣提供）

全館客房皆為9坪以上，導入現代風格裝潢與高機能設備，依窗景設計溫暖與冷色系兩種配色，打造沉靜療癒氛圍。此外，自3月起早餐全面升級，提供包括東彼杵茶麵包、炸竹莢魚、五島烏龍麵等多款在地美食。

▲▼豪斯登堡打造最療癒的與米飛兔互動體驗。（圖／豪斯登堡提供）

而人氣主題樂園「豪斯登堡」今年夏天推出全新園區「Miffy夢幻小鎮」，已於6月21日正式開幕。園內兩大遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」與「Miffy與朋友們的帆船之旅」，讓旅客沉浸於Miffy的童趣世界。

同時，園內設有日本首座常設Miffy見面點「迎賓藝廊」、主題餐廳與甜點販售車，包括Miffy爆米花、吉拿棒等必拍美食。購物方面則有兩間主題商店及歐洲風市集「魯本斯市集」，提供歐洲與西九州限定商品。園方也預告，今年秋季將開幕沉浸式步行型室內設施，讓粉絲如同走進Miffy繪本世界。

'Miffy and Friends' © copyright Mercis Media bv, all rights reserved.

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）