快訊／地震嚇跑遊客！花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

▲花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

記者蔡玟君／綜合報導

403大地震重創花蓮觀光，Home Hotel團隊於花蓮的療癒系旅宿品牌「丘丘・森旅CHU Resort」發出公告，將從7月1日起暫時停業，並會在6月30日前協助完成客人既有訂單，並期許花蓮不再有災難。

丘丘・森旅表示從7月1日起暫時停業，6月30日前的住房會持續服務，如7月1日以後的訂房會盡快處理，協助旅客進行取消並退款，敬請耐心等候。

▲受到403地震影響，花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

若是購買旅展、或其他相關有履約保證的票券，業者表示歡迎在6月30日前前往使用，如果無法在這個時間使用，可以到Home Hotel 信義、rén bistronomy 餐酒館、Hotel Begins 倉箱蜜境文旅依照票面金額完全折抵，如要退款，則可與業者聯繫。

▲▼丘丘森旅是Home Hotel於花蓮打造的療癒系旅宿品牌。（圖／記者蔡玟君攝）

丘丘・森旅也感性表示，希望花蓮不再有災難，台灣一切都能安好，這塊土地能盡快修復，也期待未來能盡快能再次與旅客相見。丘丘・森旅於2022年底開幕，主打提供身心靈療癒體驗，旅客可以住進花東縱谷間的小木屋，並享受寬敞大草原與自然風光，更有溫泉設施，但受到403大地震重創花蓮觀光，如今業者宣布暫時停業，也讓許多人惋惜。