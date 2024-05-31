ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

快訊／地震嚇跑遊客！花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

▲▼花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

▲花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

記者蔡玟君／綜合報導

403大地震重創花蓮觀光，Home Hotel團隊於花蓮的療癒系旅宿品牌「丘丘・森旅CHU Resort」發出公告，將從7月1日起暫時停業，並會在6月30日前協助完成客人既有訂單，並期許花蓮不再有災難。

丘丘・森旅表示從7月1日起暫時停業，6月30日前的住房會持續服務，如7月1日以後的訂房會盡快處理，協助旅客進行取消並退款，敬請耐心等候。

▲▼花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

▲受到403地震影響，花蓮丘丘森旅宣布7月起暫時停業。（圖／翻攝自丘丘森旅官網）

若是購買旅展、或其他相關有履約保證的票券，業者表示歡迎在6月30日前前往使用，如果無法在這個時間使用，可以到Home Hotel 信義、rén bistronomy 餐酒館、Hotel Begins 倉箱蜜境文旅依照票面金額完全折抵，如要退款，則可與業者聯繫。

▲▼花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼丘丘森旅是Home Hotel於花蓮打造的療癒系旅宿品牌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮丘丘森旅。（圖／記者蔡玟君攝）

丘丘・森旅也感性表示，希望花蓮不再有災難，台灣一切都能安好，這塊土地能盡快修復，也期待未來能盡快能再次與旅客相見。丘丘・森旅於2022年底開幕，主打提供身心靈療癒體驗，旅客可以住進花東縱谷間的小木屋，並享受寬敞大草原與自然風光，更有溫泉設施，但受到403大地震重創花蓮觀光，如今業者宣布暫時停業，也讓許多人惋惜。

關鍵字： 花蓮旅遊 丘丘森旅 飯店旅館 403大地震 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

推薦閱讀

「台北水舞嘉年華」加碼音樂、雜技秀

「台北水舞嘉年華」加碼音樂、雜技秀

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

暑假出國團費漲2成　日本、瑞士最夯

暑假出國團費漲2成　日本、瑞士最夯

台中媒介120團遊花蓮　雲林苗栗推遊花補助

台中媒介120團遊花蓮　雲林苗栗推遊花補助

紙風車368藝術工程　再啟第3輪！

紙風車368藝術工程　再啟第3輪！

馬來西亞6月起開放台灣人自動通關

馬來西亞6月起開放台灣人自動通關

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

旅遊業悲觀：赴陸禁團令4年內不會解

旅遊業悲觀：赴陸禁團令4年內不會解

憑大巨蛋職棒門票「可頌免費吃」

憑大巨蛋職棒門票「可頌免費吃」

玩瑞士被丟包　業者：退萬元團費

玩瑞士被丟包　業者：退萬元團費

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

「台北水舞嘉年華」加碼音樂、雜技秀

黑白切超難搶！大橋頭站「無名涼麵」

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

夏季旅展7家Buffet餐券優惠整理

「2024福隆LINE主題沙雕季」今開幕！

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

彰化溫體羊的天花板！羊帶皮湯是必點

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

最新新聞更多

「台北水舞嘉年華」加碼音樂、雜技秀

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

暑假出國團費漲2成　日本、瑞士最夯

台中媒介120團遊花蓮　雲林苗栗推遊花補助

紙風車368藝術工程　再啟第3輪！

馬來西亞6月起開放台灣人自動通關

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

旅遊業悲觀：赴陸禁團令4年內不會解

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366