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全台第一杯「可以喝的客家麻糬」來了！　尬客家奶茶超欠喝

▲▼先喝道推出全新硬頸乳茶系列。（圖／先喝道提供）

▲先喝道推出全新硬頸乳茶系列。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

經典客家點心變手搖杯了！人氣手搖飲品牌「先喝道」強勢推出全新「硬頸乳茶系列」飲品，選用客家奶茶作為基底，搭配獨創客家麻糬「七霸」、客家小點心「粉粄」融合成的全新配料「麻粿」，咀嚼口感滿分，5月31日起正式上市，當天還可享限時1天「同品項買1送1」優惠。

▲▼先喝道推出全新硬頸乳茶系列。（圖／先喝道提供）

▲全新獨創配料「麻粿」是把傳統客家麻糬「七霸」結合客家小點心「粉粄」製成。

先喝道推出全新「硬頸乳茶系列飲品」，特意選用全新客家乳茶作為基底，其茶是使用黑豆、玄米、紫米、紅豆，大麥、決明子、蕎麥斯、薏仁等8味穀麥製成，有搭配鮮奶的「硬頸乳茶（75元）」及加奶粉的「硬頸奶茶（65元）」共2款飲品選擇，且通通吸得到獨創配料「麻粿」，把傳統客家麻糬「七霸」及客家小點心「粉粄」融合後入料，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁，口感十足，5月31日全門市開賣。

為歡慶新品上市，全門市於5月31日祭出限時1天「硬頸乳茶買1送1」優惠活動，限同品項，每人限買2組共4杯，趕緊先筆記搶嚐鮮。

▲▼鶴茶樓。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓祭出2大飲品任選第2杯半價優惠。（圖／鶴茶樓提供）

另，鶴茶樓至5月29日前也有「2大飲品任選第2杯半價喝」優惠，優惠品項包括「大杯古早味紅茶粉粿奶茶（75元）」、「大杯冬瓜菊花粉粿那提（60元）」，每人限購2組，並以價低者享半價優惠。

「古早味紅茶粉粿奶茶」是以古早味紅茶作為基底製成Q彈粉粿，搭配奶香濃郁的復刻奶茶，每一口都是復古滋味；「冬瓜菊花粉粿那提」則是把杭白菊花朵乾浸泡後加入冬瓜製成粉粿，結合帶有淡淡熟果香的鶴頂那堤，同樣好喝到不行。

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