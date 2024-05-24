蒐集全台4間極品肉桂捲！在台東群山下吃甜點、台北這間評論滿分

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

在甜點的選擇中，鍾愛肉桂捲跟檸檬塔，也因為是這兩項甜點的愛戴者，所以吃多了，嘴巴也漸漸挑了起來。這一篇要來介紹深入人心的肉桂捲，身為肉桂控，一直在收藏美味的肉桂捲，接下來要介紹全台4間激推的肉桂捲！

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台東肉桂捲－髒孩子工作室

這間是一間台東咖啡廳，同時也是肉桂捲專賣店，在這條往東河的快速道路上每個人駕駛都在比快的，真的很容易錯過這間座落群山下的綠意咖啡廳「髒孩子工作室」，在這裡沒有網美般的建築裝潢，但是卻有與自然為伍的天然景色，只有這樣的環境才真的會讓人真切的放慢腳步，體驗台東的緩慢生活。

▲髒孩子工作室主打的就是肉桂捲， 這裏有多款的肉桂捲口味可以挑選。

▲濃郁的肉桂滋味中夾帶著溼潤的口感，外皮的邊邊還是脆脆，而且甜度也拿捏的恰到好處。

髒孩子工作室

地址：台東縣東河鄉54號

電話： 0989－567－634

營業時間：11：00－16：30（周四公休）

台北肉桂捲－Timchi’s週末肉桂捲

肉桂捲很多地方都有賣，更是許多咖啡廳經常出現的甜點品項，但雖然很容易吃得到，但真的擊中味蕾的肉桂捲真的不多，不是太乾就是太甜，然而這次經由朋友推薦後，直接擠進了肉桂捲的前三名，口感保有濕潤感，肉桂氣味很濃郁外，重點是還不會過甜，拿捏恰到好處。

不僅是我的台北肉桂捲推薦，店裡蛋糕的選項也是生日蛋糕推薦的好選擇。如果很怕過甜，或是不甜，但卻沒有肉桂的氣息。「Timchi’s週末肉桂捲」的肉桂捲，真的就是大推。甜度恰到好處，特調的肉桂醬特別多、特別濃郁。

▲不管是要微波或是烤箱回烤都很好吃。沒有烤箱的話常溫下品嚐也可以。

Timchi’s週末肉桂捲

地址：台北市南港區中南街50號

營業時間：周三至周一13：00－19：00

＆周一四07：30－09：00（早鳥時段）

休息時間：周二公休

新竹肉桂捲－吉十咖啡 CAFÉ GODSPEED

新竹一直以來以豐富多樣的傳統小吃美食聞名，每一款令人垂涎三尺的美味都散發著無法抗拒的誘惑。在這新竹美食的天堂中，新竹城隍廟更是美食的一級戰場，各種美食在此較勁，爭奪味蕾的青睞。然而，在這片古老的鄉村風景中，卻藏著一家別樹一幟的新竹咖啡廳——「吉十咖啡」。

吉十咖啡廳裡的肉桂捲真的是處處充滿著驚喜，外層為酥的捲皮上加了酸甜的北海道奶酪醬，替肉桂捲增添了全新的風味，更讓口感上增加了濕潤的口感，肉桂與北海道乳酪醬在舌尖上交融著，肉桂的微辣感中散發出濃郁而溫和的乳香，不僅為甜點增添了一絲刺激，也在口中緩緩散開，為整體的味道平衡增色。

吉十咖啡 CAFÉ GODSPEED

地址：新竹市北區北門街36號

電話：03－523－2288

營業時間：12：00－19：00（周二三公休）

日月潭肉桂捲－日月潭遊牧 Nomad day café

遊牧 Nomad day café 是日月潭少數可以吃到早午餐的咖啡廳，自然成為日月潭難得富有質感的小店。門口種植著狼尾草，稀有的植物做成植物牆，把遊牧的意念帶進這片落地窗。而且這裡更是隱藏版的肉桂捲，更是我的前兩名必吃的選擇。美味的肉桂捲現在來日月潭也可以吃到！食材取自於在地山肉桂，每天現做的肉桂捲將生活裡的情感溫柔的揉進了麵團裡，一口口都可以吃得到熱情與堅持。

▲口感濕潤、柔軟，咀嚼的過程中有陣陣的肉桂氣味在口腔中漸漸擴散。

日月潭早午餐 – 遊牧 Nomad day café

地址：南投縣魚池鄉中山路180號

電話：0921－787－323

停車場：無（建議可停步行五分鐘可抵達的收費水社中興停車場）

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