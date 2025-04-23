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日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊　預計第3季開幕

▲日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊　預計第3季開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由日本Romantic Road浪漫街道集團旗下的「燒肉の名門赤虎」，繼內湖、信義安和店之後，最新分店預計今年第3季於新莊開幕。

「燒肉の名門赤虎」是日本Romantic Road浪漫街道集團旗下品牌之一，堅持選用冷藏肉，視部位與口感以手切成厚度0.5-0.8公分，並且在肉品出餐前再以蔬果、醬油祕製的燒肉醬輕輕抓醃、凸顯風味，讓食肉控得以品嘗與日本同步、原汁原味的正宗風味。總經理增田将也還傳遞日本人最愛的燒肉吃法，「烤好的肉片再沾點燒肉醬或味噌醬與白飯一起入口」。

▲日本集團直營燒肉店「赤虎」插旗新莊　預計第3季開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲赤虎堅持選用冷藏肉，並且在肉品出餐前再以蔬果、醬油祕製的燒肉醬輕輕抓醃。（圖／記者黃士原攝）

「燒肉の名門赤虎」來台已有7年，繼內湖店、信義安和店之後，再度宣布新莊店將落腳位於思源路的商業大樓一樓，預計今年第三季開幕，這也是品牌首次跨出台北市。

公布新莊店開幕的同時，赤虎也同步推出母親節限定的「豐宴套餐-日本國產牛&Prime美牛雙饗」，4月25日至6月1日限時供應，內容包含沙拉、前菜、牛舌滿貫拼盤、一品料理、日本國產牛老饕拼盤、大蝦、石鍋拌飯、湯品飲料與甜點。

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

進軍新莊的還有「Pepper Lunch 胡椒廚房」，今年初取得代理權的橘焱胡同集團宣布新莊宏匯店明天開幕，同時連3天推出買一送一。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製奶油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。

▲牛肉椒燒烏龍麵。（圖／橘焱胡同提供）

除了原本菜單，胡椒廚房新莊宏匯店推出了全新餐點「牛肉椒燒烏龍麵」，嫩煎牛肉搭配日式烏龍麵，拌入特製蒜香醬汁與胡椒奶油，層層堆疊出濃郁鹹香。

關鍵字： 美食雲 名門赤虎 燒肉店 新莊美食

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