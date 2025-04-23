平鎮隱藏版下午茶！泰奶生乳捲、乳扇蛋糕最貴80元　破酥包有4口味

▲平鎮阿美金三角點心位於忠貞商圈內，緊鄰阿美米干。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／桃園報導

龍岡介於平鎮、中壢和八德之間，是滇緬泰後代聚集的大本營。其中，除了到忠貞市場大啖米干滋味、逛忠貞新村了解這塊土地的過往，推薦到阿美金三角點心歇腳，品嚐手工現作的破酥包、泰奶生乳捲、乳扇生乳酪蛋糕、馬打滾，每個品項都不超過百元，是下午茶聚餐的好去處。

▲透過大片玻璃窗，可以全程目睹師傅手捏破酥包的過程。（圖／記者彭懷玉攝）



▲阿美金三角點心用餐環境。（圖／翻攝自Facebook／阿美金三角點心）

有別於嘈雜悶熱的環境，阿美金三角點心環境明亮，採工業風裝潢，並以孤軍駐紮的老照片妝點牆面，讓客人一窺過往艱苦的抗戰歷程。值得一提的是，師傅們手捏破酥包的過程，可以透過大片玻璃全程目睹，除了招牌豆沙破酥包，還有芝麻核桃破酥包，以及鹹的香菇筍肉、洋蔥鮮肉破酥包，採雲南傳統七道工序手法製作而成，搭配自家調配內餡，一顆僅賣30-40元。

▲芝麻核桃破酥包（40元）、招牌豆沙破酥包（30元）。（圖／記者彭懷玉攝）



▲泰奶生乳捲（左）、乳扇生乳酪（右）、泰奶巴斯克蛋糕（中）最貴不過80元；香檸氣泡咖啡、卡布、泰北紅茶一杯也才80元。（圖／記者彭懷玉攝）

阿美金三角點心品項豐富，其中，乳扇源自於雲南大理，是一種固態的乳製品，店家將其融進生乳酪內，入口即化的柔潤口感十分特別；店內熱銷泰奶生乳捲則選用進口法國動物鮮奶油，加上泰國手鏢紅茶，香氣濃郁，還品嚐得到類似麻糬口感的馬打滾、椰香芭蕉粽等南洋點心。若全都想品嚐看看，也有套餐組合，每人低消100元，來到忠貞商圈可別錯過。

▲菜單一覽，低消每位100元。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，清真合閃妹小廚也推薦給喜歡嚐鮮的旅人。眾多餐點之中，來自緬甸的簸箕飯，有著清真認證的牛肉、椒麻雞、雲南米干、炸鮮蝦、印度咖哩、炸金三角等，澎湃料理端上桌，讓人食指大動，還附贈緬甸酸木瓜製成的「孟婆湯」、酸甜夠味的羅望果汁，充滿異國風情的料理，宛如踏進南洋國家用餐。

▲▼清真合閃妹小廚大啖緬甸特色料理簸箕飯，還附贈緬甸酸木瓜製成的「孟婆湯」、羅望果汁。（圖／記者彭懷玉攝）

