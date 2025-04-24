今年龜山島必玩亮點！看牛奶海、賞鯨豚　登401高地飽覽全島風景

▲現在開始是到龜山島賞鯨豚最好季節。（圖／觀光署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著時序進入5月，東北季風逐漸減緩，龜山島準備進入賞鯨豚最佳季節！東北角風管處就推薦結合頭城、龜山島玩法，不僅可以搭船出海追尋鯨豚蹤跡、看夢幻牛奶海，也可以登島一探百合花海，從島上回望蔚藍海景；下船後還能沿著海線順遊頭城老街、大坑觀景台等景點。

東北角風管處表示，龜山島從今年3月開放登島，在去年封島期間已完成南岸碼頭、南岸蛇籠區域、環湖步道(含木棧步道區域)、休憩涼亭等設施修復工作，讓旅客更舒適享受龜山島美景。

▲前往龜山島的選擇眾多，可以搭賞鯨船，或選擇遊艇。（圖／記者蔡玟君攝）

而在4、5月時，龜山島除了可以追尋鯨豚蹤跡、看牛奶海、登島走步道外，島上也有原生百合花海能欣賞，還能進入神秘軍事坑道，以及走上401高地飽覽龜山島全景。

▲▼牛奶海也是龜山島代表風景。（圖／可樂旅遊提供）

而最夢幻的景點莫過於牛奶海，乳白色海水與周邊海域形成夢幻漸層，乘船慢慢駛向龜山島時就能近距離欣賞，可是一定要去的拍照打卡點。

而下船後，在烏石港周邊也有許多景點、餐飲能一訪，如遊走頭城老街了解在地發展歷史，和隱身在古蹟中的小吃、咖啡廳，沿著大坑觀景台也有數家景觀咖啡，或入住當地民宿，獨享以蔚藍海色為背景的窗景。