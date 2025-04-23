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萬里「1.8萬坪繡球花田」開園日曝！門票不漲價　竹子湖迎最美紅楓

▲高家繡球花田去年盛開照。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

▲高家繡球花田去年盛開照。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田

記者彭懷玉／台北報導

北部最大繡球花田即將開園！新北萬里「高家繡球花田」4月25日對外開放，門票不漲價，同樣為200元抵100元入場費。園主高逢謙透露，在不斷移植下，目前第三園區總佔地達1萬8千坪，今年母親節也有優惠，至於是否為打卡買一送一，業者表示還在規劃中。

▲高家繡球花田去年盛開照。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

▲入園日調整為4月25日過後，預估從5月10日進入最美觀賞期。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

「高家繡球花田」每年何時開園備受矚目，原先業者公告在4月20日開門，不過因為前一陣子天氣偏冷，花還不開，直到近日好天氣，目前初綻放約1-2成，遂將入園日調整為4月25日過後，預估從5月10日進入最美觀賞期，從母親節涵蓋到整個暑假，直到7月中下旬都還能看到花團錦簇的盛況。

▲高家繡球花田去年盛開照。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

▲萬里園區植栽面積已達1萬8千坪。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

「高家繡球花田」於2022年收掉竹子湖水車寮第一園區，將植栽全數移到萬里第三園區，爾後主力放在竹子湖水尾第二、萬里第三園區，目前萬里園區植栽面積已達1萬8千坪。

▲高家繡球花田去年盛開照。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

▲高家繡球花田門票為成人200元抵100元消費。（圖／翻攝自Facebook／高家繡球花田）

萬里「高家繡球花田」在上午8點至下午6點開園，票價為成人200元抵100元消費、學生票150元抵100元消費、未滿3歲免費入園，若攝影好手們想趁開園之前來拍攝，清晨5點至8點入園，將加收50%的門票費用。除了滿山遍野的繡球花，玻璃球花鞦韆、1.8公尺高的花牆均是人氣打卡點，園主透露還有兩側種滿繡球花的綠植隧道。

▲大梯田花卉生態農園 。（圖／翻攝自Facebook／大梯田花卉生態農園）

▲大梯田花卉生態農園正值槭樹、羽毛楓轉紅期。（圖／翻攝自Facebook／大梯田花卉生態農園
另外，2025陽明山竹子湖繡球花季於5月23日至6月22日開跑，竹子湖地區約莫有20多個品種的繡球花，各形各色爭奇鬥豔。然而，在花季登場前，大梯田花卉生態農園正值槭樹、羽毛楓轉紅期，吸引不少旅客上山，爭睹春楓的神奇魅力。

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