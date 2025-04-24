加價59元「白飯升級壽喜牛丼」　人氣豬排店勞動節優惠連推6天

▲吉豚屋「溫泉蛋壽喜牛丼組」。（圖／吉豚屋提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的五一勞動節，人氣豬排店「吉豚屋」推出「勞工大補吉」限時優惠活動，4月29日起連6天點購任一定食，加價59元就能把白飯升級成「溫泉蛋壽喜牛丼組」。

吉豚屋向辛苦工作的勞工朋友們致上最誠摯的感謝，4月29日起至5月4日推出超值優惠，只要點購任一定食，即可用銅板價59元，將白飯升級為人氣滿點的「溫泉蛋壽喜牛丼組」，牛丼選用特製醬汁慢燉入味，搭配柔滑的溫泉蛋。

此外，6月30日前還有學生專屬優惠，只要出示學生證或穿著校服，吉豚海老丼+黑天使奶茶原價278元，特價200元，現省78元。

▲福勝亭「必勝季」開跑，再度攜手超人氣插畫IP「柴語錄Shibasays」聯名。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭「必勝季」開跑，再度攜手超人氣插畫IP「柴語錄Shibasays」聯名，即日起至6月30日，全台門市購買指定套餐，即可獲得限量「福勝亭x柴語錄聯名馬賽克磁鐵盲袋」，共4款可愛造型，隨機贈送、送完為止。

▲福勝亭「必勝雙人餐」。（圖／三商餐飲提供）

福勝亭表示，本次活動主打2款套餐，分別是包含開運豬排定食、風味小菜、飲料1杯的「成功單人餐」，特價295元（原價310元），贈送「聯名馬賽克磁鐵盲袋」1個；「必勝雙人餐」內容有開運豬排定食、起司豬排丼定食、風味小菜、飲料2杯，特價595元（原價610元），贈送「聯名馬賽克磁鐵盲袋」2個。