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新北河濱蝶戀季5／10登場！8萬盆雙蝶花海　還能看芭蕾舞、逛市集

▲2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲「2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境」將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（資料照／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2025新北河濱蝶戀季」將於5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。別於以往僅有花海和光雕，今年還多了互動藝術、靜動態演出，一共有六大特色展區可以慢慢巡遊。5月10至11日開幕周末將迎來蝶戀音樂會，以及泡泡秀、行動雕像穿梭花海，民眾還能逛夢夏市集、體驗手作課。

高灘處透露，今年以近8萬盆的草花及灌木布置公園，並運用植物及夜間燈光設計了「啵啵宇宙」、「搖擺一夏」、「精靈小徑」、「緋紅異世界」、「翩翩舞境」、「滾滾花丘」等六展區，展區內更有兩大互動裝置藝術「如蝶翩翩」及「幻影泡泡」，讓民眾可以和裝置互動、合影。

▲蝴蝶公園,「2023新北河濱蝶戀季」即日起展至6月11日止,光雕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北河濱蝶戀季最初以白天賞花海、夜間賞光雕打響知名度。（資料照／記者彭懷玉攝）

邁向第6年的新北河濱蝶戀季再度推陳出新，本屆以「初夏奇境」為主題，融合自然花海、互動藝術、靜動態演出與夜間光影體驗，邀民眾走入蝴蝶公園的綠意中，展開一場如夢似幻的奇境之旅。

▲2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲「幻影泡泡」由多顆不倒翁型發亮球體組成，輕碰即會變色。（示意圖／新北市高灘處提供）

「2025新北河濱蝶戀季」以象徵城市與自然共生的「雙棲蝴蝶」為靈感，運用近8萬盆蜜源花卉與灌木妝點，包含首度將台灣原生植物「冇（ㄇㄡˇ）骨消」搬入展區，再搭配蜀葵、醉蝶花、大波斯菊、鼠尾草、情人菊、孔雀草等15種蜜源花卉及常綠灌木，拼湊成總面積約3,100平方公尺（937坪）的大型雙蝶花海景觀，成為新店溪畔旁最動人的地景藝術。

▲2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲從左至右依序為蜀葵、醉蝶花、單幹蕾絲金露花、冇骨消。（圖／新北市高灘處提供，下同）

呼應蝴蝶公園「共融、共榮」理念，並緊扣「初夏奇境」主題，園內設置兩大互動藝術裝置，〈如蝶翩翩〉由BERLIN DESIGN AWARDS 銀獎得主王宏亨，攜手隈研吾設計比賽最優秀獎得主王品淮共同打造，以布、木作、鐵件構成蝴蝶造型的裝置，展現蝶舞靈動之姿；〈幻影泡泡〉則透過多顆大型不倒翁球體，結合拍打變色技術，營造如童話般奇幻的打卡點。

▲2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼2025新北河濱蝶戀季場域圖；5月10、11日將舉辦蝶戀音樂會，由新北在地的翔絮芭蕾舞團領銜，舞者融合芭蕾、現代與民俗舞蹈，在花海中翩然起舞。

▲2025新北河濱蝶戀季・初夏奇境將在5月10日至5月25日在板橋蝴蝶公園開展。（圖／新北市高灘處提供）

5月10至11日首個周末將舉辦蝶戀音樂會，由新北在地的翔絮芭蕾舞團領銜，舞者融合芭蕾、現代與民俗舞蹈，在花海中翩然起舞。更邀請人氣歌手魏如昀、電豎琴演奏家蘇珮卿與長笛創作者曹力文（長笛姊姊）輪番演出，隔日則由「因為手碟」、阿卡貝拉團體「SONAR聲吶」接力登台，帶來兩日不間斷的視聽覺饗宴。現場還有泡泡秀、行動雕像穿梭花海，搭配奇漾手作坊DIY課程與夢夏市集，讓一家大小留下母親節的美好回憶。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋旅遊 2025新北河濱蝶戀季 花海旅遊 光雕 蝴蝶公園

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