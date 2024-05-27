玩大阪必去！溫泉界最浮誇體驗泡到酥麻　玩「跨國泡湯」CP值超高

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

日本景點中，位於大阪的「Spa World 世界大溫泉」已經成為必推的大阪景點。這裡打造歐洲跟亞洲館，不同的月份都會男女對調，每一個館別至少都有8到10個國家的主題風格。而且結束之後還可以到世界8大岩盤浴，光是這一個地方就算是花了半天也捨不得離開，可以說是來到大阪一定要安排前往的大阪溫泉推薦。

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Spa World 世界大溫泉 地理位置／交通方式

Spa World 世界大溫泉附近有超多的景點，像是天王寺動物園、阿倍野HARUKAS 300展望台、新世界本通商店街、通天閣等地點全都在一公里以內就可以到達了。所以在前往之前都可以先到這幾個景點逛逛。如果想要直達的話，就坐地鐵到「動物園前站」或者是「新今宮站」步行都只需要3分鐘即可到達。

門票價位

入場費分為兩種，小學生以下1000日幣、中學生以上1500日幣，另外岩盤浴的價格分成工作日800日幣，以及周末、節假日或特殊日1000日幣。





Spa World 世界大溫泉｜亞洲館

檜木浴池

檜木含有的芳香成分檜木醇，使其擁有針葉樹所獨有的清爽香氣。隨著熱氣一同從鼻子吸入，對鎮咳，消炎，及平衡自主神經等有期待效果。並且，在溶於熱水後會在肌膚表面形成保護層，可以明顯提高入浴後的保濕效果，及緩解皮膚炎癥。在這裡可以盡情地享受高格調檜木浴場所帶來的愜意。

▲照片取自官網。

峇里島

眾神垂愛之島——巴厘島為主題的休閑浴場，由峇里島直輸的浮雕及石砌打造出的濃郁峇里島風情。

▲照片取自官網。

波斯

波斯波利斯宮殿為創作靈感建造的浴場。在充滿來自絲綢之路的異域風情的氛圍下，享受對身體零負擔的寢浴，或坐浴，來度過一段放鬆身心的時光。

▲照片取自官網。



伊斯蘭——石浴池

伊斯蘭教清真寺庭院的Hammam浴場。Hammam是阿拉伯語的公眾浴場。伊斯蘭圈的人們同日本人一樣喜歡泡澡。用絢麗的瓷磚堆砌出的異國風情空間。浴場內的打浴，不但可以緩解肩頸腰部等的緊張，促進血液流動，同時還有負離子幫助起到鎮靜及恢復疲勞的效果。

▲照片取自官網。

日本溪流露天浴池

「溪流浴」潺潺溪流中的濃郁日式風情露天溫泉。在四季樹木奏響的自然樂曲中感受悠然舒適的溫泉池。並且分為高中低3種溫度池，可以根據喜好自由選擇。「山間浴」繁茂山間裡的秘密露天溫泉。體驗來自源泉水的「壺池」，以及選用了消解疲勞，緩解緊張的金松的「金松角浴池」。在奢華的浴池中盡情享受這裡的愜意。

▲照片取自官網。



新加坡SPA

以新加坡加东區為背景打造的充滿土生華人文化氣息的SPA區。擁有消解疲勞的高濃度氧氣和微粒子氣泡的氧氣浴，按摩效果的電氣浴池。排出體内廢物，促進血液循環的碳酸浴。以及效果更好的低溫高濃度碳酸水浴池。4種效果不同的浴池來體驗別樣的文化風情。

▲照片取自官網。

Spa World 世界大溫泉｜歐洲館

古羅馬浴池

古羅馬人十分熱愛大型浴池，浴池也是他們的社交場所。基於此傳統仿造的飾有特萊維許願池的羅馬樣式浴池。還有在電影《羅馬假日》中聲名大噪的「真理之口」及古羅馬第一代皇帝奧古斯都等雕像，將羅馬的美展現的淋漓盡致。另外，在身體從內到外徹底溫熱之後，通過與黃金浴池（水浴池）的反復入浴，可有效提高新陳代謝。

▲照片取自官網。



地中海

以地中海經典的藍天白牆的街景風格為基調，借助光照打造出的開放感十足的浴池。用開放的心情來感受這裡歐洲的典雅氛圍及高級感。

▲照片取自官網。



西班牙露天浴池 足浴

西班牙的熱情和奔放。兩條跌宕奔騰的瀑布，以及開放感十足的露天浴池，盡情享受這裡的度假氛圍吧。以西班牙街景為主題設計的足浴區，可以愜意地坐在椅子上享受腳下的足浴帶來的溫暖舒適。泡20分鐘足浴便可達到全身泡澡的效果，加速血液循環的同時消解全身的疲勞。

▲照片取自官網。



卡布里島藍洞

被譽為世界7大奇景之一的大自然的藝術品，卡布里島藍洞的再現。滋潤頭發與肌膚的同時，大量的負離子和遠紅外線還有改善消化不良、便秘等效果。身體從內到外的溫熱，可有效促進新陳代謝，提高身體自愈能力。對過敏和成人病的預防，以及更年期綜合征均有效果。在當地也難以見到的洞內神秘光景，在這裡都可以得到完美的體驗。

▲照片取自官網。



亞特蘭蒂斯

希臘神話中一座沈於深海海底的神秘之城，亞特蘭蒂斯為主題的神秘浴場。在享受溫水半身浴的同時，還有約20種類的熱帶魚遨遊左右。導入的最新微氣泡技術可有效促進新陳代謝，提高減肥效果。場內的主要支柱，不僅能夠使人聯想到先進的歐洲建築技術，加之其隨水流搖曳的水中倒影，與映照在支柱上的碧藍水面營造出一片浪漫的氛圍。

▲照片取自官網。



希臘——藥草浴池

雅典衛城中佇立著伊瑞克提翁女神像的帕特農神廟的藥草浴池。藥草搭配均為本溫泉的特製配方。有排毒效果顯著的薰衣草，促進血液循環及緩解疲勞的迷叠香，促進腸胃排氣的鼠尾草，提高皮膚彈性的茉莉花等多種配方。隨著熱氣從鼻子吸收，可以達到放松身心潤滑肌膚的效果，且入浴後的皮膚保濕效果也將有效提高。另外，璀璨星空的天花板打造出的夢幻氛圍，仿佛置身於幻想的國度。

場景隨時期不同

▲照片取自官網。



芬蘭——桑拿

白夜之國芬蘭的斯拉夫民族，在距今2000多年前，為了抵抗嚴寒消除疲勞而發明的自然養生法「桑拿」。芬蘭桑拿環繞著清爽的針葉樹香氣。在壺形池中，可以感受對身體無負擔的溫水浴（無感溫度）所帶來的放松。如果與溫冷水浴的交替入浴，還可有效平衡自律神經，達到松弛肌肉和關節的效果。對有關節痛，更年期綜合征及肌肉緊張等症狀者特別推薦。

▲照片取自官網。



Spa World 世界大溫泉｜世界八大岩盤浴

建議如果各位已經有來到「Spa World 世界大溫泉」建議各位一定要加價去8大岩盤浴，800塊的日幣換算成台幣才160元左右，非常的划算又便宜，如果台灣有這樣的地方，應該也要350起跳。



▲照片取自官網。

土耳其石溫宮

以HAMAM（公眾浴池）的」日光浴」為設計主題的浪漫空間。巨大的地球儀佇立其中，並有晝夜光定期交替。白晝模式時，可以沐浴有合成維生素D及平衡荷爾蒙效果的人工太陽光。夜晚模式時，有璀璨的星空閃耀在天花板上。

▲照片取自官網。



以色列鹽熱宮

可以感受仿佛漂浮在以色列死海上的神奇漂浮感。采用稀少的富含礦物質的白色岩鹽，其自身的暖色調配合七彩燈光的照射，不僅有色彩治愈效果，加之香薰的柔和芳香，更有幫助美容及促進健康的效果。

▲照片取自官網。



埃及樂熱宮

與金字塔的石頭相同成分的特殊陶瓷建造而成的壁爐，可以發出強力的遠紅外線，並滲透身體內部溫熱整個身體。加之充滿現場感的立體音響及舞臺燈光，在動感的氛圍中同時體驗芬蘭式桑拿（loyly）。

▲照片取自官網。



奧地利礦暖宮

以奧地利隧道為主題的氡氣浴。並使用了有世界第一氡氣浴（鐳溫泉）治療之稱的巴德加斯坦的珍貴礦石。躺在不僅有增強身體抵抗力的效果，還保持著幾乎相同與體溫的38℃的「溫浴床」上，給身體來一次徹底的放鬆。

▲照片取自官網。



韓國藥熱宮

再現了「韓國汗蒸幕」的沐浴空間。整間地面鋪滿了以排毒效果著稱的熔岩礦石。礦石散發出的熱輻射和遠紅外線，可以幫助整個身體的發汗，同時享受到被電氣石包圍的放鬆體驗。

▲照片取自官網。



俄羅斯香蒸宮

俄羅斯蒸氣澡堂主題。使用了大量頂級天然木材，散發出自然的馥郁木香，溢滿整個嗅覺世界。仿傳統的Pechka（俄羅斯的暖爐兼烤箱）的暖爐，可以自動將澆的水轉化成蒸氣，進而促進排汗和新陳代謝。

▲照片取自官網。



冰島冷風宮

以冰島為主題的等離子群降溫「冷氣浴」空間。通過與高溫的岩盤浴的反復交替使用，可有效平衡自主神經並有鬆弛肌肉及關節的效果。

▲照片取自官網。



加拿大森溫宮

以加拿大森林為主題的森林浴空間。躺在帶電視的電動躺椅上，呼吸著釋放在空氣中的高濃度氧氣，進入更深層的放鬆。還有約11000本漫畫類圖書。得到從身到心的徹底放鬆。

▲照片取自官網。



Spa World 世界大溫泉｜遊樂大樓

Spa World 世界大溫泉裡頭也有飯店的樓層，所以在一開始的時候我遲遲找不到，因為電梯都是獨立分開的，但其實地板上都有明確的標示，只要按照標示走就沒問題了，如果已經泡完溫泉也做過岩盤浴了，那麼這裡的其他樓層也有許多公設都可以前往使用。如果有很足夠的時間，也可以額外花費到頂樓的游泳池。

▲在其他樓層中也有撞球、飛鏢、桌球，甚至還有卡拉OK。

▲肚子餓的話還有美食街可以直接在裡頭用餐。

周邊景點

阿倍野HARUKAS 300展望台

如果有安排來大阪Spa World 世界大溫泉的話，建議各位可以把「阿倍野HARUKAS 300展望台」放在下一個行程，因為結束後預計傍晚的時間，步行過去約15分鐘就可以到達了，直接從黃昏的夕陽欣賞到夜晚的美景。遼闊的視野真的會讓各位驚呼連連。

建議各位不要在現場買，因為光是排隊買門票的時間就浪費很多時間了，出發前直接在KLOOK直接線上買，到現場的時候就可以直接衝到電梯門口出示QR－Code給服務人員掃描就可以搭電梯直達頂樓了。

大阪阿倍野展望台是一座引人入勝的觀光勝地。這座展望台是阿倍野Harukas摩天大樓的一部分，被譽為「Harukas 300」，象徵著其樓高300米的壯麗高度。這裡不僅是大阪市的地標，更是整個日本的驕傲之一。穿越58至60樓，遊客能夠在這座摩天大樓的巔峰，俯瞰大阪市區，感受無與倫比的美景。

阿倍野展望台的魅力不僅在於其壯觀的高度，更在於提供的獨特體驗。阿倍野展望台Harukas 300是日本第一高樓，其視野開闊，讓人感受到大阪市的蓬勃生機。遠處，明石海峽大橋宛如一條銀色的線橫越遠方，這座懸索橋是世界最長的，從展望台上欣賞其獨特的美景，讓遊客留下難以忘懷的印象。

Spa World 世界大溫泉

地址：大阪市浪速區惠比壽東3－4－24 Spa World

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