香港海洋公園6隻熊貓賣萌！台灣人優惠「門票省400」再爽拿折價券

▲香港海洋公園成立於1977年，是不少人兒時造訪香港時的回憶。（圖／香港海洋公園提供）

記者彭懷玉／台北報導

香港海洋公園成立於1977年，是不少人兒時回憶，當下最受人矚目的，非龍鳳胎熊貓去年誕生消息。6隻熊貓同時坐鎮香港海洋公園，已成中國內地外飼養最多大熊貓的園區。同時，今（24日）園區驚喜宣布，將對台灣人推出一位成人398港幣入園優惠（換算新台幣約1668元），還送港幣100元優惠券（換算新台幣約419），現省100港幣，尚待合作旅行社業者公布詳情。

▲▼大熊貓「盈盈」和「樂樂」生出龍鳳胎「家姐」、「細佬」。（圖／香港海洋公園提供）



去年8月15日，大熊貓「盈盈」和「樂樂」生出龍鳳胎「家姐」、「細佬」，加上來自四川的大熊貓「安安」「可可」，園內6隻熊貓成為民眾爭睹的明星。談到熊貓習性，香港海洋公園公共事務經理姚顯雋說，熊貓會以臼齒把竹子外皮剝開，且挑食的牠們，縱使園區準備了6-7個品種餵食，牠們只會吃30%，因此剩餘的竹子會拿來餵其他動物，或是將其剁碎做為家具等用品，將資源有效利用。

▲大熊貓寶寶樂聚時光在公園開放前率先入場，有足足半小時可以慢慢欣賞牠們翻滾、啃竹。（圖／香港海洋公園提供）



想看園區熊貓，可在入園時先行領取預約券，到指定時間前赴園區排隊等候參觀，姚顯雋說，為讓參觀路線順暢，一人僅能停留6分鐘；若專程為熊貓而來，也可以參加大熊貓寶寶樂聚時光，在公園開放前率先入場，預計是早上9:30至10點，有足足半小時可以慢慢欣賞牠們翻滾、啃竹，VIP場費用為1500港幣。

▲▼園區打造以大熊貓為主題的沉浸式互動空間。（圖／香港海洋公園提供）



不只與熊貓近距離接觸，園區也打造以大熊貓為主題的沉浸式互動空間，走進「大熊貓竹夢之旅」，可感受光影和諧共舞的奇幻境界，接著穿越「彩熊長廊」，此區將大熊貓的黑與白轉化為萬花筒般的色彩，從互動花卉裝置到3D投影的奇幻竹林，並透過AR裝置在萌趣熊貓影相站與大熊貓互動，留下難忘回憶。

▲可事先報名「與動物親上加親」系列體驗活動，變身照顧動物的幕後工作人員。（圖／香港海洋公園提供）



即日起至6月1日，年度人氣活動「親親動物月」全面啟動。除了與六隻大熊貓見面，還有機會近距離接觸樹懶、金剛鸚鵡、禿鷲等珍稀動物，並參加主題工作坊，在專業動物護理員的帶領下，深入了解動物的生活習性，還可事先報名「與動物親上加親」系列體驗活動，變身照顧動物的幕後工作人員，感受大熊貓、小狐獴、珊瑚魚、海豚、企鵝、海豹、海獅等動物的超萌魅力。

▲▼入住香港海洋公園萬豪酒店，或2022年7月新開幕的香港富麗敦海洋公園酒店，步行就能輕鬆暢玩91.5公頃的園區。（圖／香港海洋公園提供）

7月5日至8月24日期間，玩水盛事「海洋公園夏水禮2025」強勢回歸，從水槍大戰、泡泡池到親子專屬區域都將全面升級，並與知名國際IP展開合作，讓全家人享受清涼又歡樂的假期時光。一天玩不夠，入住香港海洋公園萬豪酒店，或2022年7月新開幕的香港富麗敦海洋公園酒店，步行就能輕鬆暢玩91.5公頃的園區。

▲香港迪士尼樂園20周年奇妙派對將於6月28日展開。（圖／香港迪士尼樂園提供）

另外，香港迪士尼樂園度假區將迎來開幕20周年，20周年奇妙派對將於6月28日正式展開。包含米奇與好友、達菲與好友們首次穿上全新20周年派對服飾，於美國小鎮大街的紅地毯上登場，歌手們更將獻唱全新20周年主題曲《The Most Magical Party of All》，長約15分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友 Live：城堡派對」，將以演唱會形式，帶領旅客投入熱鬧的派對氣氛。

▲長約15分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友 Live：城堡派對」，將以演唱會形式呈現。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲「迪士尼好友巡遊派對」約30分鐘，將呈獻11架全新花車，伴隨逾30位迪士尼朋友傾力演出。（圖／香港迪士尼樂園提供）



不只如此，「迪士尼好友巡遊派對」是20周年慶典中令人最期待的亮點之一。這場約30分鐘的巡遊表演會呈獻11架全新花車，伴隨逾30位迪士尼朋友，以及超過100位演藝人員傾力演出。米奇與好友們將領航登場，隨後有《動物方城市》、《大英雄天團》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《青春養成記》、《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》、《魔法滿屋》、達菲與好友，以及壓軸出場的迪士尼公主，富節奏感的旋律和目不暇給的驚喜彩蛋，讓旅客投入充滿活力的表演當中。