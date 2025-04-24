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日韓銷量飆升！2旅行社優惠一次看　濟州島、釜山5天免萬元

▲東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。（圖／東南旅遊提供）

▲東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。圖為越南富國島纜車。（圖／東南旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

民眾持續瘋出國，就有旅行社業者觀察，以日韓熱度最高。其中，東南旅遊觀察，日本行程詢問度飆升、預估出團量較去年同期暴增3倍；易遊網則說，今年第一季韓國機票銷售量已較去年同期成長1.7倍，看準趨勢，業者相繼推出免萬元優惠。

▲東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。（圖／東南旅遊提供）

▲大阪萬博會「台灣館」。（圖／東南旅遊提供）

暑假旺季將至，親子共遊需求爆發，東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。東南旅遊說，日本行程詢問度飆升、預估出團量較去年同期暴增3倍，暑假親子行程以迪士尼樂園、環球影城、大阪萬博會等景點最受喜愛。「大阪關西5日」一次滿足大阪環球影城與大阪萬博，特別安排參觀鋼彈館。另外「精選九州5日」九州豪斯登堡於夏季推出米飛兔主題樂園，旅展期間每人加碼現省5,000元。

▲東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。（圖／東南旅遊提供）

▲大阪萬博「鋼彈館」。（圖／東南旅遊提供）

想到國外感受耶誕氣氛，業者推薦「冬戀巴黎8日」限時搶購每人49,900元起，無購物站、入住巴黎5晚市區酒店，有一天時間讓旅客自由活動，不過這是5月20日限定的快閃活動，且有指定日期出發日期。

▲東南旅遊將於4月28日至5月26日祭出上半年最大線上旅展。（圖／東南旅遊提供）

▲「冬戀巴黎8日」限時搶購每人49,900元起，無購物站、入住巴黎5晚市區酒店，有一天讓旅客自由活動。（圖／東南旅遊提供）

因應夯劇《苦盡柑來，遇見你》熱播，業者推出「遇見濟州島5日」，帶粉絲們前往海女村、吾羅洞蕎麥田等取景地，再享升等市區飯店，只要11,900元起。

同時，線上旅展祭出「周二限定」超殺優惠，5月6日、13日、20日上午10點開搶，包括網卡「買一送一」、關西交通票券「買一送一」、「韓國濟州島5日」9,520元起，「日本關西半自由行5日」18,900元起，還有海外機票通通現省500元。想在國內輕鬆玩，也有「國旅一日遊」每人只要299元起。

▲韓國具備短程、便利與實惠等多重優勢，成為追求高CP值旅遊體驗的熱門選項。（圖／易遊網提供）

▲韓國距台近、便利且實惠，成為追求高CP值旅遊體驗的熱門選項。（圖／易遊網提供）

至於2024年台人赴韓國旅遊人數也創下歷史新高，根據韓國觀光公社統計，台灣目前已是韓國第3大觀光客源國，這股熱潮也反映在易遊網的銷售數據上，今年第一季韓國機票銷量已較去年同期成長1.7倍，其中，首爾與釜山的銷售表現已接近日本東京與大阪，顯示旅客對韓國旅遊的強勁需求。　
 
而韓國的票價趨勢，據易遊網機票銷售數據統計，以傳統航空中位數票價來看，首爾票價對比2024年有約10%降幅，與2019年疫情前的票價相近，是具有凍漲優勢的航點；韓國釜山這一兩年隨著旅遊熱度迅速攀升，票價則有15%的漲幅。

▲韓國具備短程、便利與實惠等多重優勢，成為追求高CP值旅遊體驗的熱門選項。（圖／易遊網提供）

▲迎接韓國春夏賞花季節，易遊網推出「韓春花漾行」主題企劃。（圖／易遊網提供）
  
看準韓國旅遊買氣持續升溫，並迎接韓國春夏賞花季節，易遊網推出「韓春花漾行」主題企劃，集結釜山航空、德威航空、韓亞航空、大韓航空、中華航空、真航空6大航空公司，祭出韓國航線機加酒最低下殺79折起優惠。其中，釜山航空「釜山5天4夜機加酒自由行」來回機票加上4晚飯店住宿，兩人成行每人含稅最低只要8,888元起。此外，易遊網再加碼釜山、大邱機加酒折扣碼，單筆最高可再現折800元，且兩人以上成行還可獲得韓國指定票券500元折扣碼，又能再省下一筆。
 
機票部分也有易遊網獨家優惠，像是德威航空全航線限時8折起，飛大邱來回含稅3,347元起；真航空則祭出首爾、釜山、大邱最低79折起優惠，飛釜山來回含稅僅需4,588元起；近期因韓劇《苦盡柑來遇見你》熱播，想前往濟州島體驗韓劇氛圍，可選擇易斯達航空，來回含稅票價僅需6,148元起。大韓航空飛首爾來回含稅僅需7,435元起、飛釜山來回含稅8,277元起；中華航空飛首爾則有來回含稅8,234元起的剁手價。

關鍵字： 日本旅遊 韓國旅遊 東南旅遊 易遊網 機票優惠 機加酒優惠 旅行社優惠

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