高雄40年老牌小館！微酥炸排骨醃製帶鹹甜味　淋特製辣椒蒜頭醬更爽

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

阿來排骨飯是捷運信義國小站附近已經開40多年的中式料理小餐館，餐點品項不多，主要提供飯食、湯品，有內用座位可在現場享用，也有供應外帶便當。

招牌推薦必點排骨飯

稍微醃製帶點鹹甜風味，加上酸菜飯、配菜、荷包蛋（或滷蛋），份量剛剛好吃得飽，可以另外加點有香菇及豬肉塊的扁魚白菜或味噌湯，更有滿足感！不想吃炸的就試試筍干燉肉飯，瘦肉多一點比較不油膩，筍干酸香下飯。

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排骨飯 80元

▲招牌必吃的排骨飯會附一碗現炸排骨、一碗酸菜飯、一碗配菜及蛋，份量吃起來有飽足感。

▲排骨可以選擇要不要裹粉，私心推薦裹粉，外層口感微酥，肉質扎實帶點醃製的鹹甜味。

▲白飯加上店家自製的酸菜、淋醬，吃起來清香順口。（點餐時會詢問白飯是否要淋醬，推薦淋醬比較香）





▲敢吃辣一定要加特製辣椒蒜頭醬油，非常辛辣唰嘴！

▲配菜比較簡單，清脆爽口可以平衡味蕾，蛋可選擇荷包和或滷蛋，荷包蛋最快賣完。

▲滷蛋滷得入味香醇。

筍干燉肉飯 85元

▲筍干燉肉的瘦肉比例較高，口感扎實有嚼勁，肥肉部位軟嫩富含油脂香，加上酸香的脆脆筍乾很下飯。

▲燉肉的瘦肉比例較高，口感扎實。

▲筍干酸香脆爽。

扁魚白菜 單點60元／飯食套餐 90元

▲扁魚白菜滷得很入味，口感軟嫩甘醇，還有搭配多汁的香菇、扎實富含嚼感的豬肉塊，可以單點或搭配飯食套餐。

▲香菇軟嫩多汁。



▲菜單 MENU。

空間及餐廳外觀

阿來排骨飯

地址：高雄市新興區開封路118號

營業時間：周一至周六 11：00～14：00、16：00～20：00（周日公休）

電話：（07）236－5411

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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