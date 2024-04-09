高雄40年老牌小館！微酥炸排骨醃製帶鹹甜味　淋特製辣椒蒜頭醬更爽

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
阿來排骨飯是捷運信義國小站附近已經開40多年的中式料理小餐館，餐點品項不多，主要提供飯食、湯品，有內用座位可在現場享用，也有供應外帶便當。
招牌推薦必點排骨飯
稍微醃製帶點鹹甜風味，加上酸菜飯、配菜、荷包蛋（或滷蛋），份量剛剛好吃得飽，可以另外加點有香菇及豬肉塊的扁魚白菜或味噌湯，更有滿足感！不想吃炸的就試試筍干燉肉飯，瘦肉多一點比較不油膩，筍干酸香下飯。
排骨飯 80元
▲招牌必吃的排骨飯會附一碗現炸排骨、一碗酸菜飯、一碗配菜及蛋，份量吃起來有飽足感。
▲排骨可以選擇要不要裹粉，私心推薦裹粉，外層口感微酥，肉質扎實帶點醃製的鹹甜味。
▲白飯加上店家自製的酸菜、淋醬，吃起來清香順口。（點餐時會詢問白飯是否要淋醬，推薦淋醬比較香）
▲敢吃辣一定要加特製辣椒蒜頭醬油，非常辛辣唰嘴！
▲配菜比較簡單，清脆爽口可以平衡味蕾，蛋可選擇荷包和或滷蛋，荷包蛋最快賣完。
▲滷蛋滷得入味香醇。
筍干燉肉飯 85元
▲筍干燉肉的瘦肉比例較高，口感扎實有嚼勁，肥肉部位軟嫩富含油脂香，加上酸香的脆脆筍乾很下飯。
▲燉肉的瘦肉比例較高，口感扎實。
▲筍干酸香脆爽。
扁魚白菜 單點60元／飯食套餐 90元
▲扁魚白菜滷得很入味，口感軟嫩甘醇，還有搭配多汁的香菇、扎實富含嚼感的豬肉塊，可以單點或搭配飯食套餐。
▲香菇軟嫩多汁。
▲菜單 MENU。
空間及餐廳外觀
阿來排骨飯
地址：高雄市新興區開封路118號
營業時間：周一至周六 11：00～14：00、16：00～20：00（周日公休）
電話：（07）236－5411
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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