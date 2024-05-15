超過20公分炸星鰻！爭鮮定食8推新菜　瘋狂眼珠聯名商品同步上市

▲定食8新菜「浪鰻炸蝦晴空塔」，有超過20公分的炸星鰻。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮集團旗下「定食8」再推新菜，東京仲夏澎湃祭活動即日起登場，其中1款定食吃得到超過20公分的炸星鰻。另外，品牌也首度與人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」合作，5月15日起陸續上市4款聯名周邊加購品。

「東京仲夏澎湃祭」活動即日起登場，新推出「浪鰻炸蝦晴空塔」、「花見豚骨拉麵」2款定食套餐。浪鰻炸蝦晴空塔是將星鰻炸至金黃酥脆，整尾佇立於白飯中，高度超過20公分，宛如天空樹直上晴空，同時搭配炸蝦、牡蠣、蟹味棒、蕃薯、四季豆與蘿蔔泥等食材。

▲「花見豚骨拉麵」的叉燒片片交疊，有如花朵綻放。

花見豚骨拉麵的叉燒片片交疊，有如花朵綻放，豚骨高湯還加入炸香蒜與黑麻油，再搭配青蔥、溏心蛋。其他還有經典復刻回歸的「蒜香牛排」、肉食主義「伊比利炭燒松阪豚」定食，搭配酥炸隱元豆、黃金牡蠣等超涮嘴全新單品。

▲定食8首度與人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」合作，推出4款聯名加購商品。（圖／記者黃士原攝）

除了新菜色，定食8還與瘋狂眼珠Crazy eyes打造聯名周邊，即日起分4波推出。5月15日起推出貼紙2款（39元/張），5月29起開賣行李束帶（149元/個），6月12日上市的是抱枕（329元/個），最後在6月26日起推出的是摺疊購物袋（99元/個）。8月31日前至全台定食8門市用餐，消費滿200元即可加購，數量有限，售完為止。

▲壽司郎推出「九州×北海道海味祭」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎即日推出「九州×北海道海味祭」，挑選多款來自九州及北海道的新鮮食材，初次亮相的「明太子＆炙燒鱈魚子」，可以一次吃到九州與北海道的兩大名物；「九州產生鯖魚」可品嚐到生鯖魚清爽不膩口的美味；「北海道產岩魚」以鹽漬的方式引出鮮味。九州產丁香魚天婦羅、北海道產白子天婦羅、博多明太子奶油拌麵及長崎名物奶昔冰沙也再度回歸。

▲明太子＆炙燒鱈魚子。（圖／壽司郎提供）