ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中午12點開搶！水樂園門票「只要1元」　晚上8點加碼賣99元門票

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園將在6月15日開園，並搶先在今（17）日中午12:00於官網開賣1元門票，限量100張，售完為止。（圖／六福水樂園提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快設定鬧鐘搶票！「北台灣最大水樂園」將在6月15日起正式開園，並在今（17）日快閃開賣限量1元門票，真的只要花1元就能玩到爽，等等12:00準時開搶；若沒買到也別氣餒，樂園在今（17）晚20:00也將另外推出限量99元門票，想省荷包出門玩的你一定要把握機會買。

北台灣最大水樂園「六福水樂園」，自2012年開幕以來就擁有超高人氣，園區內有12項超好玩水上設施，今年預計在6月15日盛大開幕，在開園之前，更搶先祭出快閃1元超殺票價！六福水樂園成人票原價799元，今（17）日中午12:00將在官網開賣1元門票，限量100張，每人每筆限購1張，售完為止；如果沒搶到也別難過，今（17）日晚上20:00官網將開賣限量200張99元成人票。

不僅如此，六福水樂園再加碼，6月1日至6月10日期間，預售票只要399元，絕對要把握便宜先買起來。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲此為六福水樂園「海神飛艇」設施，擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落超刺激。

「六福水樂園」有12項水上設施，讓民眾一次玩個過癮，推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

小人國主題樂園今年則是升級超人氣水上設施「大雷雨」！將在今（17）日起每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲超人氣水上設施「大雷雨」今年升級回歸。（圖／小人國主題樂園提供）

另外，小人國主題樂園也推出門票優惠，即日起至5月31日，只要在下午1點半後入園（最後購票時間為下午3點），平日可享優惠票價399元、假日可享優惠票價549元。

關鍵字： 六福水樂園 樂園優惠 1元門票 門票優惠 水樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

羅浮溫泉泡冷熱泉！穿比基尼免費入場

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

沒人搶喝！Toyz飲料店現場狀況直擊

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

宜蘭豪華露營區變身「親子景點」

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

熱門行程

最新新聞更多

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡

時尚教主最愛義式蛋塔中南部吃得到

中午12點開搶！水樂園門票只要1元

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366