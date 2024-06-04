揭秘「香港海洋公園」體驗攻略！不容錯過必看必玩精選行程

▲香港海洋公園。（圖／香港海洋公園提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「香港海洋公園」是香港旅遊必玩指標，樂園持續推陳出新，好玩程度破表，不論是想享受刺激遊樂設施的快感，或是欣賞廣闊無邊無際沿海山景，以及認識動物保育知識，同時感受香港經典本土文化，絕對滿足任何年齡層來到海洋公園體驗精彩的一天。

▲登山纜車讓遊客一覽無遺俯瞰海洋公園景色。（圖／香港海洋公園提供）

公園必去推介，「摩天巨輪」、「登山纜車」及「海洋摩天塔」讓你360度一覽無遺俯瞰海洋公園景色，更可以飽覽無邊無際浩瀚南中國海景色，海天一色非一般的絕美打卡點。

如果想挑戰極級重力飛車快感及瘋狂360度離心體驗，海洋公園一定令你心驚膽跳加倍興奮，盡情放聲尖叫! 玩樂同時欣賞藍天白雲廣闊海景，完美雙重享受！

▲▼園內有人見人愛的大熊貓和小熊貓。（圖／香港海洋公園提供）



若喜歡海洋動物非到《海洋奇觀》參觀不可，13公尺寬的巨型觀賞屏內，超過5000條的海洋生物巡遊其中，可深入探視水底海洋生態奧秘。南極奇觀亦是重點推介，內有超過100隻企鵝及海獅海豹；而陸地動物除了人見人愛的大熊貓和小熊貓外，還有大熱追捧的小狐獴、樹懶及水獺。只要提早於網上預約便可參加動物體驗，深入居住園區了解它們生活習性，甚至親自餵飼，藉著互動體驗了解動物保育活動。

▲「香港老大街」能在霓虹燈下品嚐消失中的傳統港點、於各式復古招牌前大拍美照。（圖／香港海洋公園提供）



想體驗搭乘時光機到1950到1970年代的香港，必逛「香港老大街」，這裡保留經典的古董老爺電車，還能在霓虹燈下品嚐傳統港點、於各式消失中的復古招牌前大拍美照打卡！現場多位身穿復古服飾的舞者載歌載舞，懷舊流行金曲表演令環境氛圍更有代入感。

園內除了多項的刺激設施，海洋公園為小朋友而設的「威威天地」，不單只有繩網陣、遊戲攀爬架和迷宮陣讓小孩鍛鍊身手。園區吉祥物「威威與好友」化身樂壇新力軍，於今年最新節目「超新星大比拼」亮相，在絢麗的聲光效果下，他們以歌藝和舞技展開對決，力爭舞台霸主之地位。

旅程的最後，要以光雕投影秀結尾才算完美！噴泉上以光影輪播香港多元文化的歷史，震撼的璀璨幻光特效與舞動噴泉相互交織，震撼心田，融合原創音樂締造出獨一無二香港原創的大型水幕匯演。

從海洋到陸地，南北極到熱帶雨林，大家都可以一一盡情近距離觀賞，香港海洋公園集娛樂、教育及保育於一身，是深受男女老幼歡迎的主題公園，來香港旅遊不容錯過。

香港海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道一百八十號

開放時間：上午10:00 - 晚上7:30