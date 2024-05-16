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秀出學生證現折60元！王品「品田牧場」優惠持續到6月底

▲秀出學生證現折60元！王品「品田牧場」優惠持續到6月底。6月13日前，憑瘋美食APP的贈券到「金咕韓式原塊烤肉」消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。（圖／王品提供）

▲秀出學生證現折60元！王品「品田牧場」優惠持續到6月底。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

學生們吃起來！即日起至6月底，到王品旗下「品田牧場」秀出學生證，消費指定套餐現折60元。同時，原燒延續歡度20周年的氣勢，6月底前到店消費任一套餐，即可用20元銅板價加購海陸雙拼。

王品表示，品田牧場的消費客群中25%為學生，6月底前推出專屬優惠，出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」，原價458元，特價398元，現折60元。沒有學生證的民眾也先別失望，6月也有「周二豬排滿腹日」，6月4日、11日、18日、25日這4天，出示優惠畫面也能用398元享受到相同優惠套餐。

▲秀出學生證現折60元！王品「品田牧場」優惠持續到6月底。6月13日前，憑瘋美食APP的贈券到「金咕韓式原塊烤肉」消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。（圖／王品提供）

▲6月13日前，憑瘋美食APP的贈券到「金咕韓式原塊烤肉」消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。（圖／王品提供）

原燒延續歡度20周年的氣勢，6月底前到店消費任一套餐，即可用20元銅板價加購海陸雙拼，海鮮區可從干貝與草蝦擇一，肉品區可任選雪花板腱牛或松阪豬。同時，用399元還能加購「夢幻饕客大賞拼盤」（10%服務費另計），主打澳洲和牛橫膈膜及紐西蘭牛舌。

金咕韓式原塊烤肉即日起至6月13日，在王品瘋美食APP大方撒券，6月底前憑券消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。

▲兩餐299元優惠連推14天。（圖／兩餐提供）

另外，兩餐登台時就是主打299元就能吃到飽，十分受到學生族群的喜愛，不過現在餐價已調漲到349元，升級的肉肉吃到飽方案也從399元調升到499元。這次慶祝登台8周年，5月18日至5月31日，只要身分證字號有「8」，全桌都能享有未漲價前的價格，基本方案299元、肉肉吃到飽方案399元，全台17家門市限定。另外，在FB粉專留言，還可抽機票、iPhone及AirPods。

關鍵字： 美食雲 王品 品田牧場 原燒 金咕 美食優惠

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