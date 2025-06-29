好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回來了　3口味1門市限定吃

▲好丘夏季限定「山系刨冰2.0」強勢回歸。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天，台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」夏季限定「山系刨冰2.0」強勢回歸，以日式雪花冰為基底，搭配當季台灣水果、自製淋醬，一次推出3口味選擇，即日起於1門市限定開賣。

▲首推全新口味「合歡山·晚霞」。

好丘四四南村信義店限定販售的「山系刨冰2.0」回來了，首推全新登場的「合歡山·晚霞」，雪花冰先是淋上粉紅火龍果醬，搭配鳳梨丁、百香果，最上層再鋪上鹹奶油及新鮮火龍果塊，每一口都能吃到酸甜裡帶點鹹香的滋味。

▲▼「阿里山·眠月」、「玉山·日出」強勢回歸。

還有2款為重磅回歸的口味，「阿里山·眠月」選用翠綠煎茶醬淋在雪花冰上，冰裡藏著蜜紅豆、滑嫩奶酪、Q彈黑糖珍珠，最後放上半月造型餅乾脆脆點綴；「玉山·日出」則是金黃芒果醬＋蜜漬芒果青的組合，搭配鳳梨薄荷醬、甜熟芒果丁，最後還能咬到炙燒甜橙片，每碗售價皆為240元。

▲COLD STONE攜手《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」本月則宣布攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」，選用蜂蜜冰淇淋拌入蜂蜜麻糬、酸甜草莓等料製成，搭配專屬紙杯、小精靈帽子插卡，十分可愛。

COLD STONE睽違5年推出升級版「蜂蜜冰淇淋」，嚴選100%百花蜂蜜製成，香甜不膩口還帶有淡淡花香，並與《藍色小精靈大電影》聯名推出「蜂蜜莓好」，選用蜂蜜冰淇淋為基底，拌入酸甜草莓、香脆玉米脆片，再放上蜂蜜麻糬，搭配超可愛限量專屬冰淇淋紙杯及藍色小精靈帽子插卡，完美還原藍色小精靈萌樣，限時販售至7月24日。

為歡慶新品上市，7月18日起至8月31日憑《藍色小精靈大電影》電影票根至門市則可享中杯以上冰淇淋買1送1優惠，不含脆餅、桶裝並以價低者為優惠品項。