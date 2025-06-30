暑假三代同遊　莎倫娜號一站滿足全家願望

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

暑假是全家出國的黃金時機，三代同行，卻各有期待：爺爺奶奶希望悠哉慢遊，小孩盼著刺激好玩，夾在中間的年輕爸媽渴求偷閒放鬆。若想滿足全家人願望，歌詩達郵輪莎倫娜號絕對是夢幻首選！

▲全家人的海上遊樂園，就在莎倫娜號。

登上郵輪，即是度假開始！與其奔波換飯店，不如住進這座移動的海上度假村。從將行李放入艙房的那一刻起，全家就能徹底放鬆，盡情享受船上設施與活動，不論是靜態還是動態，戶外還是室內，都能找到最適合自己的玩樂方式。

▲夏天玩水不稀奇，海上玩水才夠Cool。

船上有小孩喜歡的游泳池、滑水道、遊戲室，還可參加一日小船長、小公主體驗；年輕爸媽利用空檔，享受SPA或池畔日光浴，重溫難得的倆人時光；長輩可選擇在咖啡廳聊天，或露天甲板看海、散步，覺得累了，隨時都能回房休息，舒適自在無壓力。

▲大廳設計靈感來自羅馬萬神殿，挑高酒吧還有音樂迎賓。

莎倫娜號不只是一艘郵輪，更是義式生活的海上延伸。從精緻的餐食、美輪美奐的藝術裝飾，到專業的服務與娛樂表演，洋溢著地中海的熱情。船上還依循古羅馬健康哲學，規劃出健身房、緩跑徑、桌上足球、瑜伽課等豐富設施，讓你在旅途中也能鍛鍊身體、釋放活力，跟著專業團隊學習簡單舞步，讓音樂喚醒你心中的快樂因子。

▲海上劇院天天呈現精彩節目演出。

而最令人期待的，莫過於以羅馬競技場為靈感打造的「宙斯」大劇院。這座橫跨三層甲板、可容納上千觀眾的劇場，夜夜上演百老匯風格歌舞劇、神話舞台劇、炫目魔術、驚險雜技，還有充滿感染力的義大利男高音獻唱，很適合全家一起觀賞，留下美好回憶。

▲白色派對佳評如潮，氣氛越晚越嗨。

夜晚不打烊，熱鬧持續升溫！從啟航派對揭開序幕，到白色派對、金色派對與義大利之夜，遊客換上主題穿搭，在五光十色的燈光下盡情舞動，沉浸在海上嘉年華的歡樂氛圍裡，越晚越熱鬧，越夜越精彩。

▲莎倫娜號就像海上度假村，不用天天換飯店、打包行李。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★三人同行 兩人免費

★指定航程，內艙/外艙/陽台艙皆可選

7/27｜佐世保-鹿兒島6天

8/4｜沖繩-石垣島4天

7/23、8/10、8/19、8/23、8/27 ｜沖繩5天

詳見：

歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp

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