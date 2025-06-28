ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

7/5地震預言「日本團旅大減」民眾轉向這2國　澳洲訂單暴增5成

▲澳洲旅遊「港灣大橋」，北海道團費降至2萬起,韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

▲今年北海道團費降至2萬起的破盤價。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》中，預言7月5日恐發生災難級大地震，導致許多民眾接連取消赴日行程。對此，易遊網觀察，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等影響，日本約有15-20%降幅，甚至北海道團遊更出現兩萬出頭的罕見價格，反倒澳洲旅遊團買氣夯，訂單量較去年同期增長5成。

易遊網表示，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等話題影響，使不少有意跟團出遊的消費者相較往年更趨審慎，不像過往會提早規劃，普遍傾向不急於下訂的觀望心態。但旅遊需求並未消失，隨著暑假腳步近，團體行程的整體搜尋度與買氣已有逐步回升的跡象，加上航空市場班機供應充足、航點選擇多元，帶動團費價格出現降幅趨勢，尤其是國人最愛的日本，約有15-20%降幅，甚至北海道團體商品更出現兩萬出頭的罕見價格，比單買機票還划算，買氣回籠帶動近一周團體旅遊銷售有25%的成長。

▲澳洲旅遊「港灣大橋」，北海道團費降至2萬起,韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

▲今年消費者多了避險心態，親子旅遊轉向相較安心且擁有多樣動物互動的澳洲旅遊，銷售較去年同期增長5成。（圖／易遊網提供）

同時，今年團體旅遊整體市場氛圍受地緣話題影響，消費者對目的地選擇更趨審慎，轉向風險較低、治安穩定的南半球國家。據易遊網的銷售數據統計，今年紐澳團體旅遊表現亮眼，訂單量較去年同期成長達5成，成為暑期旅遊市場中備受關注的黑馬。紐澳以其豐富自然生態與獨特體驗深受親子族群青睞，像是紐西蘭「魔戒」迷最愛的霍比屯農莊、奇異鳥保育中心，以及澳洲的袋鼠餵食與無尾熊互動等活動，貼合暑假寓教於樂的需求。

▲澳洲旅遊「港灣大橋」，北海道團費降至2萬起,韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

▲澳洲雪梨代表性地標「港灣大橋」。（圖／易遊網提供）

此外，今年韓國旅遊熱度持續攀升，團體旅遊同樣有高CP值的優勢，萬元出頭就能輕鬆出發，其中，濟州島能探索壯麗的火山地形、清澈海岸與綠意茶園，還能深入體驗韓式汗蒸、黑豬烤肉與傳統手作等在地文化。

▲澳洲旅遊「港灣大橋」，北海道團費降至2萬起,韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

▲韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）

關鍵字： 大地震 我所看見的未來 暑期團體旅遊 日韓旅遊 地震預言

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

推薦閱讀

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

桃園台茂煙火、市集、恐龍展時間出爐

桃園台茂煙火、市集、恐龍展時間出爐

3大披薩店周末限定優惠懶人包

3大披薩店周末限定優惠懶人包

北市12處「哆啦A夢任意門」位置速覽

北市12處「哆啦A夢任意門」位置速覽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

北市12處「哆啦A夢任意門」位置速覽

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

YTR小象「違法招募私團」品保說話了

「安平－馬公」交通船7/8首航

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大稻埕夏日煙火秀8/6起施放4場

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

南投奧萬大慶生「門票10元」只有6天

熱門行程

最新新聞更多

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

桃園台茂煙火、市集、恐龍展時間出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366