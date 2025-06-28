7/5地震預言「日本團旅大減」民眾轉向這2國　澳洲訂單暴增5成

▲今年北海道團費降至2萬起的破盤價。（圖／易遊網提供）



記者彭懷玉／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》中，預言7月5日恐發生災難級大地震，導致許多民眾接連取消赴日行程。對此，易遊網觀察，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等影響，日本約有15-20%降幅，甚至北海道團遊更出現兩萬出頭的罕見價格，反倒澳洲旅遊團買氣夯，訂單量較去年同期增長5成。

易遊網表示，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等話題影響，使不少有意跟團出遊的消費者相較往年更趨審慎，不像過往會提早規劃，普遍傾向不急於下訂的觀望心態。但旅遊需求並未消失，隨著暑假腳步近，團體行程的整體搜尋度與買氣已有逐步回升的跡象，加上航空市場班機供應充足、航點選擇多元，帶動團費價格出現降幅趨勢，尤其是國人最愛的日本，約有15-20%降幅，甚至北海道團體商品更出現兩萬出頭的罕見價格，比單買機票還划算，買氣回籠帶動近一周團體旅遊銷售有25%的成長。

▲今年消費者多了避險心態，親子旅遊轉向相較安心且擁有多樣動物互動的澳洲旅遊，銷售較去年同期增長5成。（圖／易遊網提供）

同時，今年團體旅遊整體市場氛圍受地緣話題影響，消費者對目的地選擇更趨審慎，轉向風險較低、治安穩定的南半球國家。據易遊網的銷售數據統計，今年紐澳團體旅遊表現亮眼，訂單量較去年同期成長達5成，成為暑期旅遊市場中備受關注的黑馬。紐澳以其豐富自然生態與獨特體驗深受親子族群青睞，像是紐西蘭「魔戒」迷最愛的霍比屯農莊、奇異鳥保育中心，以及澳洲的袋鼠餵食與無尾熊互動等活動，貼合暑假寓教於樂的需求。

▲澳洲雪梨代表性地標「港灣大橋」。（圖／易遊網提供）



此外，今年韓國旅遊熱度持續攀升，團體旅遊同樣有高CP值的優勢，萬元出頭就能輕鬆出發，其中，濟州島能探索壯麗的火山地形、清澈海岸與綠意茶園，還能深入體驗韓式汗蒸、黑豬烤肉與傳統手作等在地文化。

▲韓國旅遊熱度持續攀升。（圖／易遊網提供）