爸媽陪玩　海上小船長/小公主換你當

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

每個小孩心中都有一個航海夢，若能美夢成真，不知孩子會多開心？今年暑假，爸媽就陪孩子登上歌詩達郵輪莎倫娜號，全家一起出航，體驗一趟充滿歡笑與驚喜的海上探險！

▲孩子們有模有樣地投入角色扮演，玩得不亦樂乎。

為讓爸媽安心、孩子快樂，莎倫娜號特別設有思高兒童俱樂部，由專人帶領進行趣味手作、互動遊戲與小型表演。最令人期待的，莫過於「一日小船長」與「一日小公主」的體驗活動，小男孩穿上帥氣制服，學習海洋知識、培養責任感；小女孩換上典雅公主裝，學習生活禮儀，宛如走進童話世界。每位小朋友都能樂在其中，留下難忘的回憶。

▲思高兒童俱樂部，是孩子專屬的玩樂天地。

玩樂怎能少了戲水時間？船上設有專屬兒童泳池與水上滑道，其中最吸睛的，就是那座數層樓高、360度旋轉的滑水道，一滑而下，迎著海風、俯瞰海景，刺激又暢快，讓孩子們歡笑聲此起彼落，絕對比陸地樂園還精彩。

▲海上360度旋轉滑水道，刺激又好玩。

除了豐富的兒童活動，全家也能在多功能運動場一起揮灑汗水，不論是足球、籃球、網球，還是沿著甲板慢跑，通通沒問題。放鬆身心的同時，也讓親子間的情感更緊密。

▲麗都日光甲板與天幕影院，日夜展現不同風情。

當夕陽西下，別錯過麗都日光甲板與天幕影院。白天，透過滑動式玻璃穹頂享受地中海風情的溫暖陽光；夜晚，躺在躺椅上仰望星空，一起觀賞大銀幕放映的熱門影片，這樣的海上觀影之夜，浪漫又療癒。

▲小朋友最愛的漢堡薯條，在莎倫娜號都吃得到。

美食也是旅途中不可或缺的一環。莎倫娜號上的餐飲選擇令人眼花撩亂，從美式漢堡、薯條，義式丁骨牛排、手工披薩、冰淇淋，到日式壽司，甚至米其林三星主廚的限定料理，各式美味任你挑選，滿足全家人不同口味喜好。想要更chill的時光？那就到泳池邊的Aperol酒吧，來一杯經典的Aperol Spritz，一邊聽音樂，一邊欣賞海景，沉浸在猶如義大利海灘派對的歡樂氛圍。

▲船上的牛排館，提供各式國際牛排選項。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★三人同行 兩人免費

★指定航程，內艙/外艙/陽台艙皆可選

7/27｜佐世保-鹿兒島6天

8/4｜沖繩-石垣島4天

7/23、8/10、8/19、8/23、8/27 ｜沖繩5天

詳見：

歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp

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