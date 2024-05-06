陪爸爸出海玩　全家搭郵輪歡度父親節

文／七逗旅遊網、圖／歌詩達郵輪

▲莎倫娜號多元娛樂體驗和多點停靠，最適合全家旅遊。（圖／歌詩達郵輪）

適合全家出遊的歌詩達郵輪莎倫娜號，基隆出發，精心規劃沖繩跳島4天／5天，日韓雙城6天行程，要帶你跳島嗨玩沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、濟洲島。暑假期間正逢父親節，誠摯推薦親子三代同堂，全家人一起上船過父親節。

▲舞蹈課程輕鬆愉快，適合全家大小一起學習同樂。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號每天安排許多趣味活動與教學課程，無論在中庭、甲板、滑水道、大劇院和玻璃穹頂泳池，全天都有各式活動，可以感受義式生活的活力與魅力。

▲多彩燈光、炫麗服飾和舞技精湛的舞者，讓觀眾大飽眼福！（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號的宙斯大劇院天天都有世界級歌舞表演，炫目的魔術、沉浸式的馬戲雙人雜技等，無論大人小孩都能看得入神、發出讚嘆與笑聲，絕對適合闔家觀賞。

▲在Casanova可以用味覺體會從南到北的義大利風味。（圖／歌詩達郵輪）

船上有各式美食，就如流水席般每個時間想吃都能吃得到，海灘美食街的美式漢堡、有最道地義式料理的佛羅倫斯牛排館，壽司吧則有最鮮美的日本生魚片，想要精緻有創意的美饌料理，Casanova的米其林主廚絕對滿足你挑剔的味蕾。

▲和另一半一起做個SPA、欣賞美麗海景享受一下倆人時光。（圖／歌詩達郵輪）

做SPA可不是女性的專利，爸爸也可以和媽媽一起到水療中心，卸下長久累積的工作壓力和疲憊身軀，享受最精緻的羅馬式按摩，徹底解放紓壓。

▲各種主題之夜活動盡享義式派對魅力。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號的夜晚精彩、熱鬧，而且越夜越美，除了有精采表演秀、還有豐富的主題之夜，體驗海上異國風情的同時，還可享受抽獎驚喜，處處都可聽到歡愉笑聲。

●航點&出發日期

˙沖繩、石垣島自主遊4天（7/28.31，8/3.11.27.30）

˙沖繩、宮古島自主遊4天（9/2）

˙沖繩、石垣島自主遊5天（7/9.21，8/14.23，9/5）

˙鹿兒島、福岡自主遊6天（7/16）

˙福岡、濟州自主遊6天（8/16）

˙濟州、長崎自主遊6天（8/18）

詳細行程及出發日期詳見

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

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