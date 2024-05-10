林口機捷周邊「這6間」美食清單！有歐巴馬愛吃漢堡、歐風早午餐

首圖／IG@egg_papago、IG@zero.ichi_01bro

文／ReadyGo

林口新市鎮在積極開發下，新大樓林立、整齊乾淨的市容、大面積的公園綠地，隨著Outlet、電影院進駐，越來越完善的休閒購物設施，再加上串聯雙北、桃園等地，超方便的桃園機場捷運開通後，愈來愈多人將美食地圖拓展至林口。幾乎每逢假日，林口體育館就會舉行體育賽事或潮流歌手演唱會。身為一個合格的吃貨，新北美食地圖中，林口機場捷運周邊美食清單必須有，再找個休閒的假日，規劃一場完美的林口美食探索！

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新北美食｜林口機場捷運週邊美食推薦

Söt cafe Förest 浮島森

林口美食地圖上熱門的網美餐廳浮島森，離機捷林口A9站走路只要5分鐘。裝潢風格延續浮島系列餐廳一貫的北歐質感設計，採用大量木質建材，兩層樓高的大片落地窗，讓自然的光線溫柔地灑進室內，打造讓人悠閒舒適的空間。主要提供歐式料理與咖啡甜點，11點半前有超豐富的早午餐盤，不過度烹調以新鮮食材自然呈現出餐點的美味，很適合三五好友聚會。

圖／IG@beau_beauty_yummy

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店家地址：新北市林口區文化三路一段83號

連絡電話：02－8601－9986

營業時間：10：00－20：30（周一公休）

早早來吃

早早來吃座落在文化廣場公園旁，離林口機場捷運很近，是間藏身在綠意中的文青早午餐店，充滿藝術氣息的空間，完全顛覆對台式早餐的刻板印象，最重要的還是間寵物友善餐廳！餐點從炒麵、蘿蔔糕、蛋餅，甚至還有炸湯圓，推薦招牌炒麵加里肌肉，炒麵淋上特製肉燥，搭配貢丸和荷包蛋以及清爽的小黃瓜絲，加上醃漬過的里肌肉，真是太滿足了，敢吃辣的人一定要加獨門辣椒醬，口感更有層次。

圖／早早來吃

圖／IG@zero.ichi_01bro

店家地址：新北市林口區文化三路一段394巷5號

連絡電話：02－2600－1719

營業時間：06：30－14：00（周日公休）

Kua-Aina 夏威夷漢堡

離林口機場捷運走路只要10分鐘，連歐巴馬也愛吃的Kua-Aina 夏威夷漢堡，裝潢洋溢濃濃的夏威夷海島風情。漢堡排採用100%高級牛肉，透過火山熔岩燒烤後，激發出火烤香味及滿滿肉汁，漢堡麵包可以選擇蓬鬆光滑的布里歐麵包或是經典有嚼勁的凱薩麵包，再搭配嚴選的新鮮蔬菜，十分有飽足感卻不會油膩。另一個亮點是與一般速食店不同的細薯，炸得金黃酥香，讓人一口接著一口停不下來。

圖／IG@mstryit

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店家地址：新北市林口區文化三路一段 356 號 2 樓（林口三井 OUTLET 2 樓戶外區）

連絡電話：02－2606－8663

營業時間：平日11：00－21：30、周末10：30－22：00

福豆食堂

以紅白為主色的時尚外觀，福豆食堂第一眼真的有點看不出來是在賣什麼，其實是林口美食榜上有名的複合式餐廳，店內是時下最流行的網美餐廳裝潢風格，粉嫩色系搭配讓人少女心爆發。餐點有麵食、粥、漢堡、飯、水餃、薯條、炸雞等，像超受歡迎的福豆排骨飯、虱目魚海鮮鹹粥、炒米粉、雲林鵝肉麵等正宗台式料理，搭配帶皮細薯條、鱈魚甜不辣這樣的創意小菜，台洋混搭定食的組合，讓用餐多了許多樂趣。

圖／IG@福豆食堂 FOODOOR

圖／IG@福豆食堂 FOODOOR

がんこ 莞固和食 Ganko

創建於1963年日本關西大阪由聲寶集團獨家引進，がんこ 莞固和食 Ganko深深擄獲了許多饕客的味蕾。以木製裝潢打造出原汁原味的日式風格，一道道以精緻器皿盛裝的正統日本料理，由身著和服腳穿木屐的服務人員上菜，真的有一種身在日本的錯覺。不同季節推出的期間限定料理，除了食材頂級鮮美，細膩的烹調手法和擺盤，喜愛日式料理的人一定要來品嘗。

圖／IG@luciel_0418_

店家地址：林口區文化二路二段518號1樓

連絡電話：02－2603－1369

營業時間：11：30－14：30、17：30－21：30

滬曉悅 Restaurant & Bar

林口家樂福旁裝潢時尚的新潮中式餐酒館，滬曉悅Restaurant & Bar有美味好吃的創意中式料理，菜色豐富，功夫菜滋味迷人，還有超多款特色調酒、紅白酒、清酒等各式酒水可搭餐，推薦嘗試十二金釵特調，如同酒名般，真是各色佳人皆有不同風情。設有4至8人的座位區及包廂區，還提供運動賽事轉播，輕鬆舒適的氛圍，這裡約會、聚餐、小酌都很合適。

圖／IG@egg_papago

圖／IG@egg_papago

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



店家地址：新北市林口區仁愛路二段518號

連絡電話：02－2602－7656

營業時間：18：30－01：30（周日公休）

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