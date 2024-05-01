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身分證拿出來！6間飯店下殺「雙人房1450元」　免費爽吃早餐

▲▼桃城茶樣子 穀雨標準雙人房、墾丁雅客小半島 大白花蝶標準雙人房、淡水吹風水鳥標準雙人房、淡水吹風紅樹林經典雙人房、台中鳥日子白文鳥標準雙人房。（圖／承億文旅提供）

▲承億文旅旗下6間飯店推出50歲（含）以上長者專屬住宿優惠，雙人房含早餐最低下殺1450元起，圖中房型為「桃城茶樣子－穀雨標準雙人房」。（圖／承億文旅提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

最溫馨的母親節即將到來，全台就有6間飯店推出50歲（含）以上長者專屬住宿優惠，即日起至5月3日開放預訂，只要秀出身分證，即可享「雙人房含早餐1450元起」優惠，等於每人房價只要725元，還能盡情享用早餐，趕快揪家裡的大人們一起出門渡假了。

承億文旅旗下6間飯店共同推出「舞齡旅行家」限量住宿優惠，即日起至5月3日開放搶訂，入住期間為即日起至6月28日平、旺日（各館定義不同，點我可詳細看），50歲（含）以上長者只要出示身分證即可享「雙人房含早餐1450元起」優惠，提醒1張證件最多可訂4間房、不限入住幾晚。

▲▼桃城茶樣子 穀雨標準雙人房、墾丁雅客小半島 大白花蝶標準雙人房、淡水吹風水鳥標準雙人房、淡水吹風紅樹林經典雙人房、台中鳥日子白文鳥標準雙人房。（圖／承億文旅提供）

▲「淡水吹風－水鳥標準雙人房」、「台中鳥日子－白文鳥標準雙人房」、「花蓮山知道－台灣白標準雙人房」通通下殺2.7折1450元，圖中房型為「淡水吹風－水鳥標準雙人房」。

本次「舞齡旅行家」住宿優惠，6間飯店平日房價分別為「淡水吹風－水鳥標準雙人房」、「台中鳥日子－白文鳥標準雙人房」、「花蓮山知道－台灣白標準雙人房」通通下殺2.7折1450元，等於每人只要725元；「墾丁雅客小半島－大白花蝶標準雙人房」也只要2150 元；榮獲最美飯店的「潭日月」以及「桃城茶樣子」的樂山標準雙人房及穀雨標準雙人房則分別享有3400元與2550元的超值價格。另外，專案升等四人房最低加價600元起，旺日最低只需加價200元即可入住。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲澎湖「澎澄飯店」曾獲選「全台最美飯店TOP20」之一，泡在高空泳池裡眺望港景有夠放鬆。（圖／記者周姈姈攝，下同）

而夏天到來，一定要衝澎湖玩！曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖「澎澄飯店」，今年首度與韓國人氣益智冒險遊戲IP CookieRun薑餅人合作，將10間四季澎湖灣房型改裝為全台唯一的CookieRun薑餅人主題房，即日起至今年底都能住到，詳細開箱文可看《開箱澎湖港景飯店！首創最Q主題房　早餐爽吃龍膽石斑、海鮮茶碗蒸》

另外，即日起預訂「澎澄飯店xCookieRun薑餅人主題房」專案，還能享澎澄飯店現金抵用券500元，可在澄澄全日餐廳、Chenchen Lounge用餐，或全額折抵位於三號港Pier3的Go Star星探索體驗，又或是購買主題房系列周邊，並可享有定點定時預約制的機場接駁服務。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「CookieRun薑餅人主題房」全館只有10間，即日起至今年底都能住到，房裡處處都能看到CookieRun薑餅人的可愛蹤跡。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 承億文旅 飯店優惠 身分證優惠 證件優惠 年齡優惠 母親節優惠

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