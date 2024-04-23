記者周姈姈／澎湖報導

「2024澎湖國際海上花火節」將在5月2日至7月30日登場，該是時候安排假期衝澎湖玩了！澎澄飯店即日起推出全台唯一、全館只有10間的「CookieRun薑餅人主題房」，入住就能帶走價值2190元的大禮包，且還能在超美高空港景泳池裡悠游，享受澎湖最熱情的陽光，早餐還能吃到現煮龍膽石斑魚、海鮮茶碗蒸，吃喝玩樂一站滿足。

▲澎湖「澎澄飯店」曾獲選「全台最美飯店TOP20」之一，泡在高空泳池裡眺望港景有夠放鬆。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖澎澄飯店，今年首度與韓國人氣益智冒險遊戲IP CookieRun薑餅人合作，將10間四季澎湖灣房型改裝為全台唯一的CookieRun薑餅人主題房，即日起至今年底都能住到。

▲▼「CookieRun薑餅人主題房」全館只有10間，即日起至今年底都能住到，房裡處處都能看到CookieRun薑餅人的可愛蹤跡。



▲「CookieRun薑餅人主題房」非常適合親子一同入住，房間裡還有小朋友最愛的樹屋設計。



一進到CookieRun薑餅人主題房，處處都能看見超可愛的CookieRun薑餅人元素，還有小朋友最喜歡的樹屋，讓小朋友在房裡就能盡情放電，更貼心的是，飯店還準備價值2190元的CookieRun薑餅人開房禮，包含兒童拖鞋、造型毯、玩偶、漱口杯及刺繡貼紙，通通都能帶回家，且客房裡皆會提供咖啡、茶包、飲料、零食，皆能免費享用。

▲浴室裡也有超可愛的CookieRun薑餅人。



▲現在來住「CookieRun薑餅人主題房」就送價值2190元的CookieRun薑餅人開房禮，包含兒童拖鞋、造型毯、玩偶、漱口杯及刺繡貼紙。



▲客房裡皆有提供免費的茶包、咖啡、飲料、零食。



即日起預訂「澎澄飯店xCookieRun薑餅人主題房」專案，還能享澎澄飯店現金抵用券500元，可在澄澄全日餐廳、Chenchen Lounge用餐，或全額折抵位於三號港Pier3的Go Star星探索體驗，又或是購買主題房系列周邊，並可享有定點定時預約制的機場接駁服務。

▲▼位於三號港Pier3的「Go Star星探索體驗」，從歐洲獨家引進「高空步道」、「AR攀岩」、「忍者訓練」及「趣樂攀岩」等4大主題設施。



不僅如此，飯店各樓層也融入不同的CookieRun薑餅人風格特色，並設有14處拍照打卡區，等待旅客來收集；另外，CookieRun薑餅人也將舉辦快閃見面會，每周二上午9點至9點半將現身飯店2F澄澄全日餐廳，4月至6月期間每周三、六，在7樓戶外露臺兒童戲水池前空地有小朋友最愛的「拿起水槍餅乾保衛戰」，6月至9月期間每周六下午3點至3點半，在5F星探索極限運動場，CookieRun薑餅人也將與民眾一起挑戰體能極限，並將不定時在飯店1F大廳突襲，帶給大人、小朋友多重驚喜。

▲▼澎澄飯店處處都能看見可愛的CookieRun薑餅人元素，全館共設有14處拍照打卡區。



▲CookieRun薑餅人不定期現身飯店。

如果是情侶、夫妻想來澎湖浪漫一下，推薦可以入住「澄曦行館」或「璀璨行館」，皆擁有23坪超寬敞空間，澄曦行館只有7間，除了正對港景之外，還能迎接日出，而璀璨行館有9間，擁有無敵港景衛浴，能一邊泡澡一邊看港景享受。

▲▼入住「澄曦行館」不僅能眺望港景，還能看日出。



▲▼「璀璨行館」躺床就能一覽港景，還有獨立客廳。

▲「璀璨行館」還有超美港景衛浴。

除了房型十分多元之外，澎澄飯店的公共娛樂設施也是非常完善，7樓設有高空港景泳池、兒童娛樂室、兒童戲水池、高空籃球場、蒸氣室、烤箱，其中，兒童遊戲室還有提供免費DIY體驗，記得要先預約；另外，為響應低碳旅遊，澎澄飯店也引進最新電動輔助自行車，未來能以房客優惠價租來騎，或是預訂相關住房專案免費騎。

▲泳池旁還有一排躺椅，可以躺在這好好放鬆，且泳池旁有一片平台能看到花火。



▲兒童戲水池。

▲房客皆能免費使用高空籃球場。

▲▼兒童遊戲室能讓小朋友盡情放電，且還有提供房客免費的DIY體驗，提醒要先向兒童遊戲室櫃台預約。



▲澎澄飯店也引進最新電動輔助自行車，未來能以房客優惠價租來騎，或是預訂相關住房專案免費騎。

澄澄全日餐廳提供自助式早餐，中式、西式餐點通通都有，可以吃到炒麵、廣東瘦肉粥、滷肉飯、現煮龍膽石斑魚湯／麵食、海鮮茶碗蒸、現烤麵包、生菜沙拉、水果等，特別推薦一定要吃現煮龍膽石斑魚麵線，可以自行添加一點蔥花、香油，湯頭喝起來超鮮美，配上滑溜的麵線，不小心就吃好幾碗。

▲澄澄全日餐廳提供豐盛的自助式早餐。



▲推薦早餐一定要吃「龍膽石斑魚麵線」，現煮熱騰騰超美味，魚肉鮮嫩，湯頭更是鮮甜。



▲早起的鳥兒有蟲吃，提醒一定要早點來吃早餐，才能吃到「吻仔魚茶碗蒸」，口感滑嫩，鮮美滋味爆棚。

另外，如果想來點下午茶，那就一定要去與澎澄飯店連通的三號港Pier3，三號港Pier3即日起至6月30日與國際精品COACH合作，將全台唯一的COACH咖啡車駛進三號港Pier3，販售超特別的海葡萄冰淇淋和仙人掌氣泡飲等義式冰淇淋及風味飲品，讓旅客能盡情享受澎湖絕妙的夏日滋味。

▲全台唯一COACH咖啡車開進三號港Pier3，即日起至6月30日登場。

▲COACH咖啡車販售義式冰淇淋，從左到右口味分別為宇治抹茶、仙人掌雪酪、海葡萄。

▲飲品除了有美式、拿鐵、焦糖拿鐵、抹茶拿鐵之外，還有清爽酸甜的仙人掌氣泡飲。