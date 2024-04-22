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裹粉地瓜葉＋飽滿鮮蚵下鍋油炸！南投「包葉扣仔嗲」隱藏銅板美食

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

南投美食包葉扣仔嗲，店名有趣可愛，菜單賣著各種炸物10元起，可以說是南投中興新村附近隱藏版美食小吃。一開始看到「包」還以為是檳榔，還在想什麼是扣仔嗲？發現菜單還有蚵嗲等炸物可以選擇，幾張簡單桌椅擺設，位置像是住家前的車庫拿來當內用座位。

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南投美食 包葉扣仔嗲｜菜單價錢

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲許多炸物價錢都是10元起，蚵嗲40元，真的是南投銅板美食。

南投美食 包葉扣仔嗲｜炸物推薦

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲炸地瓜和芋頭看起來都好好吃。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲在炸鍋旁邊的紅醬和白醬，老闆娘說紅色的是有辣的。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲兩種醬都試試看，不太敢吃辣的建議沾一點就好、辣醬真的有辣，白醬有點甜甜的。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲包葉扣仔嗲六個才35元，真的很便宜。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲外型扁扁三角形，地瓜葉外層裹粉，裡面包著碎肉和鮮蚵下鍋油炸，外皮炸到金黃酥脆，地瓜葉香嫩加上內餡多汁飽滿，很特別的口感。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲炸蚵嗲40元，一塊切成四等份，從側面就可以發現內餡好飽滿。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲粉漿不厚，外層炸的超酥超脆，韭菜和鮮蚵料多實在，加上胡椒粉和辣醬完美詮釋。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲炸豆腐15元外酥內嫩，很像鹹粥的配菜，沾辣醬整個對味。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲炸地瓜10元，地瓜香嫩又甜，外層酥香。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

炸粿、炸香菇 30元
可能是吃到後面的關係，覺得炸粿有點油，炸香菇是老闆娘推薦，飽滿多汁真的好吃。

▲▼南投美食包葉扣仔嗲，中興新村隱藏版小吃！炸蚵嗲推薦。（圖／陳小可提供）

▲韭菜條鮮脆飽滿，多汁香甜，就這八個字足以形容。

包葉扣仔嗲

地址：南投縣南投市南營路717號
營業時間：10：00－18：00 （星期一休息）
電話： （04）9232－9011

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