公主回來了！14萬噸「皇家公主號」今首抵基隆　34國3512旅客來台





▲公主遊輪旗下「皇家公主號」今（21日）早首度抵達基隆港。（圖／IG@martianxneil提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者彭懷玉／基隆報導

公主遊輪旗下「皇家公主號」今（21日）首度抵達基隆港，逾14萬噸遊輪乘載3,512人，分別來自34個不同國家，預計今晚6點駛離基隆港，接著前往日本、阿拉斯加繼續航程。清晨還不到6點，就有空拍攝影師駐足等候，捕捉「皇家公主號」和「歌詩達莎倫娜號 」同台登場英姿。

▲「皇家公主號」和「歌詩達莎倫娜號」今都剛好停靠基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）



「皇家公主號 Royal Princess」是公主遊輪旗下第一艘皇家艦隊遊輪，與民眾較熟悉的盛世公主號同等級，也和尋夢公主號、奇緣公主號、星空公主號和帝王公主號屬同檔次。

▲「皇家公主號」重達142,000噸，可承載3,560位旅客，此航程共搭載3,512人。（圖／記者彭懷玉攝）



「皇家公主號」重達142,000噸，可承載3,560位旅客，此航程共搭載3,512人，接近滿載的旅客分別來自34個不同國家，前5多的國家依序為澳洲（2,336人）、美國（374人）、英國（283人）、紐西蘭（192人）以及加拿大（132人）與臺灣籍旅客共10名，以銀髮族旅客居多。

▲由於從澳洲雪梨出發，以澳洲（2,336人）佔大宗，以銀髮族旅客居多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲空拍攝影師Neil表示，「皇家公主號難得一見，碰巧還有歌詩達郵輪稍晚進港，『雙輪會』是一大盛事。」（圖／IG@martianxneil提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



「皇家公主號」今清晨5點40分緩緩駛進基隆港，一到港後，港務公司進行象徵歡迎的灑水儀式，空拍攝影師Neil表示，因為喜歡郵輪，經常與同好一起衝來基隆空拍郵輪入港，「皇家公主號難得一見，碰巧還有歌詩達郵輪稍晚進港，『雙輪會』是一大盛事。」

▲基隆港務分公司副總經理宋益進（右），與皇家公主號船長安德里亞.斯比納迪 (Andrea Spinardi)進行禮物交換儀式。（圖／公主遊輪提供）



基隆港務分公司副總經理宋益進，與皇家公主號船長安德里亞.斯比納迪 (Andrea Spinardi)進行禮物交換儀式。基隆港務分公司副總經理宋益進表示，睽違六年，今天甫抵達的「皇家公主號」是基隆港接待第七艘公主遊輪，該郵輪從澳洲雪梨出發，往北到香港、再到台灣，接著會往日本，最後抵達阿拉斯加。

宋益進說，公主遊輪於2017-2019年開啟全球銷售模式，以基隆港為母港，同時也對海外旅客銷售，2019年達97萬人次創下高峰，在基隆港軟硬體更新後，旅客通關速率大幅提升，最後，熱烈歡迎公主遊輪來台，也希望基隆港再次搭上公主遊輪復甦列車。





▲最大亮點首推矗立海上39米高的「海上天空步道」，步道8.5公尺長，透明玻璃棧道可將腳下海景一覽無遺。（圖／記者彭懷玉攝）

「皇家公主號」上，最大亮點首推矗立海上39米高的「海上天空步道」，步道8.5公尺長，透明玻璃棧道可將腳下海景一覽無遺，十分刺激。「星空露天電影院」依傍著泳池、吹著海風，欣賞300平方英尺的巨型螢幕、6萬9千瓦特環繞音響系統帶來的視聽覺震撼；華爾茲和芭蕾融合的噴泉「公主聲光水影秀」必看；「公主劇院」幾乎每天24小時都有頂尖的音樂家、舞者、製作人員、卡巴萊藝人、講師、電影和屢獲殊榮的百老匯風格原創歌舞秀。

▲「皇家公主號」中庭挑高三層樓，以金色系為主軸，呈現高貴華麗的氣質。（圖／記者彭懷玉攝）



比較可惜的是，目前該艘遊輪並無以基隆為母港計畫，若想搭「皇家公主號」，需先搭機前往搭輪，5月18日至25日有8天7夜冰河灣之旅；11月16日至30日則是15天14夜紐西蘭探險旅程。即日起至5月31日前預訂，可享遊輪票價最高達65折，以及下一趟公主遊輪假期中，同行的第三和第四位旅客免費之禮遇。

▲▼「皇家公主號」處處縈繞優雅的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

