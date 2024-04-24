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德國深度旅行！拜訪千年歷史的捕魚小鎮　湖畔散心打卡巴伐利亞之獅

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

林道過去是這區域的捕魚小鎮、歷史超過千年，一般旅人不會由慕尼黑專程過來，因為舊城區很小、約兩個小時就可以逛完，但是離慕尼黑的車程也約兩小時。並不是特地安排這邊的旅程，而是因為由蘇黎世搭火車到慕尼黑時，在這個中點站下車晃晃，這篇遊記就是我漫遊的隨筆，分享這個小鎮景致。

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博登湖畔林道小旅行
林道最知名的地標是博登湖畔的新燈塔跟象徵巴伐利亞的雕像—巴伐利亞之獅（Lion of Bavaria），由火車站步行約五分鐘，這小鎮的舊城區在小島上，即使由西端的火車站走到東側也只要十分鐘。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲天氣好應該絕美，會讓人快門停不下來的點。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲燈塔高約33公尺。

Mangturm－13世紀完工的舊燈塔
除了拍獅子雕像跟新燈塔，既然走到岸邊了當然要往回拍，顯眼的Mangturm是於13世紀完工的舊燈塔，與臨湖的街景很賞心悅目，下午時分應該蠻熱鬧的。雖然無法在博登湖畔四處遊玩，由岸上捕捉湖面景致也不錯，可惜這一天是多雲天氣，跟波光嶙峋、依山傍水的美景無緣。博登湖是歐洲德語區最大湖，林道位於東北側，西側就是德國的黑森林區域，南邊是瑞士。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲左邊的塔是Mangturm，既然是在湖畔，也有不少遊船。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Mangturm是很不錯的拍攝標的。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲再一張Mangturm。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲黯淡無光的博登湖，湖面超冷清。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲偶爾有斜射光。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲單拍湖面太無聊可以找點小物當前景。

直驅慕尼黑必經小鎮
在湖岸逛完之後也該去城區走走，接著搭車到慕尼黑，因為是兩小時一班，所以待的時間最多也就兩小時，林道的舊城區中心是非常典型的德國小鎮，而且舊市政廳（Altes Rathaus）的外牆還有濕壁畫，很特別，另一個必看的就是市立博物館（Stadtmuseum）的外牆，也有精彩的壁畫，逛一下市中心之後也該回車站，趕上EC火車直驅慕尼黑。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲不知名的建築，外觀很特別。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲舊市政廳。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲舊市政廳的另一面。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲市立博物館。

▲▼德國阿爾卑斯街道 博登湖畔林道Lindau湖岸與舊城區漫遊。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲林道的街景，舊城區超小的，停兩小時蠻夠的。

心得
雖然林道是個不用半天就可以逛完的小鎮，但是湖岸跟舊城區的景色都很優美，不枉費我特地停留兩小時，如果要由蘇黎世搭火車到慕尼黑，不想待五小時在車上，不妨駐足這個優美的小鎮，欣賞博登湖畔的湖光山色。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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